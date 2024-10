Cher est monté sur scène au défilé de mode Victoria’s Secret — et le moment était tout aussi emblématique que ce à quoi les fans s’attendaient !

La légende de la pop, 78 ans, est montée sur scène le mardi 15 octobre pour le défilé 2024, qui a marqué le retour du spectacle annuel des défilés après son annulation en 2019 au milieu de critiques pour son manque d’inclusivité.

Sur le tapis rose, Cher a insisté sur le fait que sa tenue de spectacle n’était « pas grave », disant à l’animatrice Olivia Culpo « ne vous attendez pas à grand-chose » aux côtés de son petit ami Alexander Edwards.

Mais l’ensemble entièrement noir s’est démarqué parmi une mer de mannequins rouges marchant à côté de Cher alors qu’elle chantait deux de ses tubes emblématiques : « Strong Enough » et « Believe ». Elle a même remplacé la blonde qu’elle portait sur le tapis par ses cheveux noirs emblématiques Cher.

Quant à sa tenue, Cher a illuminé le podium de New York avec un pantalon cargo surdimensionné pailleté. Par-dessus, elle portait un haut bustier étincelant, fermé par un corset en cuir laissant apparaître la peau. Un manteau court à manches longues a ajouté au look superposé, tandis que des bijoux en diamant – y compris un collier à grosse chaîne – ont donné à la tenue glamour un éclat supplémentaire.

Cher au défilé Victoria’s Secret 2024.

Matt Baron/BEI/Shutterstock



Cher a été la tête d’affiche du célèbre défilé de mode Victoria’s Secret avec une programmation musicale entièrement composée d’artistes féminines – dont la chanteuse à succès de « Water » Tyla et LISA de Blackpink – pour la première fois dans l’histoire de la marque.

Pour son look tapis, Cher portait un blazer prune superposé à un haut en maille, qu’elle a associé à un pantalon tonneau en cuir multicolore doté de détails de fermeture éclair. Elle a également ajouté des détails métalliques avec plusieurs ceintures et bagues, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles tendance.

Edwards, 38 ans, a gardé les choses simples dans un costume noir et un maillot de corps blanc impeccable, qu’il a associé à une cravate funky Vivienne Westwood et des lunettes de soleil ovales inspirées des années 90.

Les deux hommes se sont blottis l’un contre l’autre alors qu’ils posaient sur le tapis rose, Edwards lui déposant même un baiser sur la joue à un moment donné.

Alexander « AE » Edwards et Cher assistent au défilé de mode Victoria’s Secret 2024 à Duggal Greenhouse le 15 octobre 2024 à Brooklyn, New York.

Théo Wargo/Getty



Victoria’s Secret a annoncé pour la première fois la performance de Cher en tête d’affiche en septembre, qualifiant la chanteuse pop d’« icône », de « légende » et de « mère de la mode ».

« C’est un monde de femmes, donc il est entendu qu’on ne peut pas faire de défilé de mode sans la mère de la mode elle-même, @Cher ! » la marque a écrit dessus Instagram.

« Nous sommes ravis d’annoncer qu’elle se produira officiellement au défilé de mode Victoria’s Secret 2024 », poursuit le message. « Mais elle ne sera pas seule… restez à l’écoute, d’autres annonces arriveront pour compléter notre toute première programmation entièrement féminine. #VSFashionShow.

Cher au défilé Victoria’s Secret 2024.

Matt Baron/BEI/Shutterstock



Lorsque la marque a annoncé pour la première fois que le défilé de mode Victoria’s Secret reviendrait pour la première fois depuis 2018 – à l’exception du défilé sans défilé de 2023, surnommé The Tour – elle a promis un défilé plus inclusif.

« Nous avons lu les commentaires et vous avons entendu », a déclaré la marque dans un communiqué de mai. Publication Instagram. « Le défilé de mode Victoria’s Secret est ✨ DE RETOUR ✨ et reflétera qui nous sommes aujourd’hui, ainsi que tout ce que vous connaissez et aimez : le glamour, le défilé, les ailes, les divertissements musicaux et bien plus encore ! »

Dans une déclaration partagée avec PEOPLE à l’époque, un représentant de Victoria’s Secret a fait écho à ce message.

« Le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 offrira précisément ce que nos clients demandent : le glamour, le défilé, la mode, le plaisir, les ailes, le divertissement – le tout à travers une lentille puissante et moderne reflétant qui nous sommes aujourd’hui », a déclaré le représentant. « Nous sommes ravis de partager une articulation dirigée par des femmes de cette propriété emblématique plus tard cette année ! »

Le défilé de mode Victoria’s Secret sera diffusé le mardi. 15 octobre à 19 h HE sur Prime Video ou Victoria’s Secret YouTube, TikTok ou Instagram.