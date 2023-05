Cher fête ses 77 ans sur les réseaux sociaux en se questionnant sur l’âge : « Quand vais-je me sentir vieux ? »

L’âge n’est vraiment rien d’autre qu’un chiffre pour l’icône de la culture pop Cher.

La chanteuse a célébré son 77e anniversaire dimanche et a marqué l’occasion avec un post Twitter sur le vieillissement.

« Ok, est-ce que quelqu’un va me dire… Quand vais-je me sentir VIEUX. C’est ridicule », a-t-elle commencé.

« Je n’arrête pas d’entendre ces chiffres, mais honnêtement, je ne peux pas les comprendre », a-t-elle poursuivi. « QU’EST-CE QUE L’AFFAIRE AVEC #’s !? Je suis dyslexique & #’s Are hard 4 me. »

CHER, 75 ANS, DIT QU’ELLE REFUSE DE LAISSER SES CHEVEUX GRIS : « JE NE LE FAIS PAS !

Cher a continué, montrant sa gratitude envers ses fans.

« Merci d’être resté, je sais que ça a été difficile », a-t-elle écrit.

Elle a signé le tweet en disant: « Je dois aller m’entraîner. Twitter est plus difficile pour moi que TweetBot. »

L’interprète de « If I Could Turn Back Time » est née le 20 mai 1946 à El Centro, en Californie.

En 2020, elle a parlé avec The Guardian du vieillissement, admettant « je déteste ça ».

« Quoi, je vais dire que j’aime ça? Non, je ne l’aime pas. Toute femme honnête dira que ce n’est pas aussi amusant », a-t-elle poursuivi. « Quand je travaillais sur la route, nous avions l’habitude de faire deux spectacles par soir, puis de sortir danser toute la nuit », mais ces jours-ci, « c’est comme si nous devions nous reposer parce que vous avez une autre nuit. »

Lorsque le point de vente lui a demandé si la chirurgie plastique avait prolongé sa carrière, Cher a répondu: « Vous ne payez pas d’argent pour rester debout et regarder quelqu’un. Ils doivent livrer quelque chose. »

LA CO-STAR DE CHER RÉAGIT À L’ÉCART D’ÂGE DE 40 ANS AVEC SON PETIT AMI : » JE SUIS TOUT POUR QU’ELLE FAIT DE L’ACTION «

Elle a également mentionné l’entraînement, attribuant à son niveau de forme physique l’aide à rester sous les projecteurs.

« J’ai travaillé toute ma vie pour garder ma force dans mon corps. Il y a des filles de 20 ans qui ne peuvent pas faire ce que je fais », a-t-elle déclaré.

Cher a été plus silencieuse sur les réseaux sociaux ces derniers mois après avoir fait ses débuts sur le tapis rouge avec son petit ami, Alexander « AE » Edwards, de 40 ans son cadet.

En mars, l’actrice oscarisée et le directeur musical se sont embrassés lors du défilé de mode Versace automne-hiver 2023 à Los Angeles.

À un moment donné, la paire a déclenché des rumeurs de fiançailles après que Cher a publié une photo d’une bague en diamant, mais elle l’a balayée en disant qu’elle l’avait partagée parce que « les ongles d’Edwards sont trop cool ».

En décembre, Cher a plaisanté sur « The Kelly Clarkson Show » en disant que la relation était « ridicule ».

« Sur le papier, c’est un peu ridicule », avait-elle déclaré à l’époque. « Mais dans la vraie vie, on s’entend très bien. »