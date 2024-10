Cher explique la « relation amour-haine » avec Rock Hall après son intronisation

Notant sarcastiquement que répondre aux questions est « ce que je préfère faire » Cher » ont répondu quelques-uns de la presse dans les coulisses lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame 2024, samedi 19 octobre.

Après avoir reproché au Rock Hall lors de son discours d’avoir attendu 35 ans pour l’introniser après qu’elle soit devenue éligible, Cher reconnaît que : « J’ai une sorte de relation amour-haine. [with the Rock Hall]parce que je me suis dit : « Que dois-je faire, putain, tu sais, pour être intronisé à cet endroit ? Que devez-vous faire pour en faire partie ?’

Bien que tentée de dire à David Geffen, qui, selon elle, a écrit une lettre à la Fondation du Temple de la renommée en son nom, de « s’il vous plaît, reprenez-la », Cher a déclaré qu’en fin de compte, elle était satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées. «Je me sentais bien. Je peux dire que je suis heureuse d’en faire partie », dit-elle. « Si je ne l’avais pas fait [think] ça, je ne serais pas là.

En réfléchissant à une carrière de 60 ans remontant au travail avec son défunt ex-mari Sonny Bono et aux sessions avec le Wrecking Crew de Phil Spector, la chanteuse a déclaré qu’elle avait du mal à penser à l’héritage. « JE [didn’t] avoir une perspective, exactement – ​​j’étais juste occupée à vivre ma vie, donc je n’avais pas du tout envie d’y penser », dit-elle. «J’y pensais de minute en minute, de chose en chose. Je me considérais comme une auto tamponneuse et lorsque je prenais une route, je reculais et je tournais dans une direction différente, parce que je n’allais pas arrêter de faire ce que j’aimais.

Et si Sonny & Cher se rendaient un jour au Rock Hall ? « Je pense que nous le méritons », dit Cher Panneau d’affichage. « Même si nous n’étions pas exactement rock’n roll, nous représentions la musique. Je sais que ce n’est pas comme si… nous étions ringards, mais nous étions très avant-gardistes par rapport à ce qui se passait à l’époque, donc je ne sais pas. Je ne m’attendais pas à entrer. J’ai juste pensé : ‘Ils ne te laisseront jamais entrer, salope.’

Au cours de son discours, Cher s’est assurée d’envoyer un message à toutes les femmes qui regardent à travers le monde : « La seule chose que je n’ai jamais faite, c’est que je n’abandonne jamais », a-t-elle expliqué. « Et je parle aux femmes, d’accord… nous avons été en difficulté, mais nous continuons à lutter, et nous continuons et nous sommes quelqu’un. Nous sommes spéciaux.