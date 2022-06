La production de Broadway, qui a commencé les représentations le 14 novembre 2016 et a débuté le 4 décembre 2016, se terminera désormais le 18 septembre. Au moment de sa fermeture, elle aura joué 21 représentations en avant-première et 1 678 représentations régulières.

Le spectacle s’est ouvert à un énorme succès et a été un succès important, mais il a subi un double coup de la pandémie de coronavirus et une adaptation cinématographique mal reçue, et a été mou au box-office ces derniers mois.

« Dear Evan Hansen », réalisé par Michael Greif, a commencé sa vie à Arena Stage à Washington, puis a eu une course Off Broadway au Second Stage avant d’être transféré à Broadway. Il a remporté six Tony Awards, notamment pour la partition de Benj Pasek et Justin Paul, le livre de Steven Levenson, et deux de ses interprètes : Ben Platt, qui jouait le personnage principal, et Rachel Bay Jones, qui jouait sa mère.

Non seulement le spectacle a remporté le meilleur Tony musical, mais la production londonienne a remporté le prix Olivier de la meilleure nouvelle comédie musicale et l’album de la distribution a remporté un Grammy.

L’émission, qui a depuis longtemps récupéré ses coûts de capitalisation et est devenue rentable, rapportait régulièrement plus d’un million de dollars par semaine avant la fermeture de Broadway en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. En 2021, une adaptation cinématographique est sortie et a fait l’objet d’une importante dérision en ligne; on ne sait pas comment cela a affecté la version scénique, mais les recettes ont été instables et glissantes depuis la reprise des représentations du spectacle en décembre dernier. L’émission a rapporté 588 371 $ au cours de la semaine qui s’est terminée le 29 mai.