Cher et son petit ami Alexander Edwards ont une soirée sur le tapis rouge au gala amfAR de Cannes 2024

Depuis le début des activités du Festival de Cannes la semaine dernière, les stars ont mis le paquet sur le tapis rouge et lors des soirées animées. Mais il est vrai qu’il nous manque une dose du talent de Cher.

Le 23 mai, la chanteuse de « Believe », 78 ans, a atterri à Cannes, en France, pour assister au Gala amfAR à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc et a apporté tout le style que nous attendions – et son petit ami, Alexander. Edwards, 38 ans.

Pour la soirée, Cher a porté un look entièrement noir, avec une robe longue noire avec une jupe à panneaux transparents, et elle s’est recouverte d’un manteau de fourrure et accessoirisée de gants sans doigts et de talons compensés. Elle portait ses cheveux noirs emblématiques dans un style frisé. Edwards l’a assortie avec style et énergie avec un costume noir et une chemise boutonnée blanche.

Alexander Edwards et Cher au gala de l’amfAR le 23 mai.

Pour l’événement, Cher participera à ce qui a été présenté comme un moment musical particulier. Nick Jonas et Jess Glynne devraient également se produire lors de la soirée-bénéfice organisée par Demi Moore. La soirée comprendra un vente aux enchères en direct avec des articles de luxe – et un rôle de premier plan dans Emilie à Paris — et le défilé de mode de Carine Roitfeld également.

« J’ai de merveilleux souvenirs d’avoir été invitée à animer l’un des premiers événements de l’amfAR à Cannes par mon amie Elizabeth Taylor », a déclaré l’icône dans un communiqué rapporté par Variété. Cher a coprésidé l’événement en 1996 et a ensuite été honoré par l’organisation à but non lucratif avec le prix de l’inspiration en 2015.

« Je suis extrêmement fier de revenir pour le 30e anniversaire de cet événement et de continuer à soutenir le travail incroyable de cette organisation. Ce sera une soirée très spéciale.

Le gala annuel de l’amfAR, institué pour la première fois en 1993 par Taylor, qui en était le président international fondateur, collecte des fonds pour les programmes d’éducation, de prévention, de plaidoyer et de recherche sur le VIH/SIDA de la Foundation for AIDS Research.

Cher reçoit le Prix de l’Inspiration lors du Gala amfAR à Sao Paulo, Brésil, le 10 avril 2015.

L’apparition de Cher intervient trois jours après son 78e anniversaire, le 20 mai.

Alors qu’il assistait à la première du Bob Mackie : Illusion nue documentaire la semaine dernière, elle a raconté à plusieurs médias comment elle vraiment j’avais envie de vieillir d’un an.

« [I’ll be] mettre mon oreiller sur ma tête et crier », a déclaré Cher Divertissement ce soir de ses projets.