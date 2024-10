Cher et son petit ami Alexander coordonnent leurs recherches pour la première avec son fils

Une chose encore plus cool que de s’appeler Slash ? Avoir Cher comme belle-mère. C’est le cas du fils de cinq ans du rappeur Alexander « AE » Edwards, qui sort avec la superstar.

Le trio est sorti pour assister au spectacle du Cirque du Soleil Kooza sur le tapis rouge à Santa Monica, en Californie, hier soir, ressemblant à une petite famille heureuse dans des looks coordonnés.

Jerod Harris//Getty Images

Cher a apporté le rock’n’roll dans un sweat-shirt zippé bordeaux et un pantalon cargo ébloui d’une couleur vin profond. Elle portait un soutien-gorge en dentelle d’une teinte similaire sous son sweat-shirt et complétait sa coupe grunge-glam avec des basiques noirs : une veste courte en cuir et des bottes à talons. Son fard à paupières bordeaux était assorti à son look et, pour la touche finale, elle a ajouté des bijoux en diamant, dont un collier et des bagues.

CHRIS DELMAS//Getty Images

Edwards a complété sa tenue de vedette avec sa propre veste noire avec un col en cuir. Il l’a superposé sur un t-shirt noir uni et l’a porté avec un pantalon noir ample et des baskets de course blanches, noires et vert fluo. Lui aussi a ajouté des reflets avec des bijoux en diamants, ainsi que des nuances ovales.

Sur le tapis, le rappeur a serré dans ses bras son jeune fils, qu’il partage avec son ex-petite amie Amber Rose. Slash était mignon dans une veste Nike blanche, qu’il portait avec un T-shirt noir comme celui de son père, un pantalon noir et des baskets Nike noires et blanches.

Edwards et Cher vont bien depuis fin 2022 et semblent toujours amoureux. Pas plus tard que le week-end dernier, il l’a soutenue lors de son intronisation au Temple de la renommée du rock & roll 2024 par Zendaya, qui a rendu hommage à la chanteuse « If I Could Turn Back Time » avec sa robe vintage Bob Mackie.