Alors que l’intelligence artificielle continue de gagner en popularité auprès des particuliers et des entreprises, de plus en plus de stars s’expriment sur son utilisation.

Dans une interview avec l’Associated Press, Cher a exprimé ses craintes concernant la technologie après avoir entendu quelqu’un utiliser sa voix pour reprendre une chanson de Madonna.

“Quelqu’un m’a fait interpréter une chanson de Madonna, et c’était plutôt choquant”, a-t-elle déclaré.

“Ils ne l’ont pas parfaitement compris. Mais aussi, j’ai passé toute ma vie à essayer d’être moi-même, et maintenant ces connards vont l’accepter ? Et ils feront mon jeu d’acteur, et ils” C’est moi qui chanterai ? C’est juste que c’est hors de contrôle.”

Elle a poursuivi : “Je vous le dis, si vous travaillez éternellement pour devenir quelqu’un – et je ne parle pas de quelqu’un dans la partie célèbre de l’argent – mais d’un artiste, et qu’ensuite quelqu’un vous le prend, il semble que ce soit le cas. devrait être illégal. »

Marva Bailer, experte en IA, a déclaré à Fox News Digital que les stars disposent de recours légaux en cas d’utilisation non autorisée de leur image ou de leur voix.

“Les lois en vigueur le sont déjà : vous avez besoin d’une autorisation pour utiliser l’image d’une personne, et une image peut être sa chanson, sa voix, son image ou sa performance. Ces lois existent”, a-t-elle déclaré.

“Mais ce que nous constatons maintenant, c’est qu’avec l’utilisation de l’IA, l’accès du grand public aux outils permettant de créer ces images ou performances réelles est désormais réellement disponible. Et avant, il fallait avoir des connaissances et utilisation de ces outils d’édition plus compliqués. Maintenant, nous pouvons prendre notre téléphone et effacer quelqu’un d’une photo d’un seul coup. Ce qui se passe maintenant, c’est simplement l’accès. Les lois existent donc, mais vous devez trouver qu’est-ce qui est fait de mal à cette image et ressemblance.

Bailer a ajouté qu’il incombe à l’artiste de prouver qu’il n’a pas été impliqué dans la création du projet en premier lieu, mais qu’il peut être difficile de trouver et d’identifier la situation.

Certains trouveront peut-être ironiques les inquiétudes de Cher concernant la technologie, car sa chanson “Believe”, lauréate d’un Grammy, sortie en 1998, est créditée de la première utilisation de l’autotune.

Cher, dans son entretien avec l’AP, a souligné qu’à l’époque on appelait cela une “machine à pitch”, et elle s’était disputée avec le producteur Mark Taylor au sujet de l’utilisation de cette technologie.

“Ça a commencé et c’était comme : ‘Oh mon Dieu, c’est la meilleure chose qui soit.’ Et j’ai pensé : “Tu ne sais même pas que c’est moi. C’est la meilleure chose qui soit.” Et puis nous nous sommes félicités”, se souvient-elle.

Bailer note que la voix modifiée par ordinateur de Cher sur la chanson était clairement planifiée.

“C’est le choix de l’artiste que quelqu’un prenne sa voix ou sa performance et en fasse quelque chose qu’il n’a pas autorisé, ce n’est absolument pas la même chose.”

Selena Gomez a également récemment déclaré que l’utilisation de sa voix dans une reprise d’une chanson générée par l’IA était “effrayante”.

Un compte de réseau social a créé une version de la chanson « Starboy » de 2016 de son ex-petit-ami, le chanteur The Weeknd, en utilisant sa voix.

Le clip présentait la fausse voix de Gomez chantant le pré-refrain de la chanson, “La maison est si vide, j’ai besoin d’une pièce maîtresse / Vingt étagères par table, taillées dans de l’ébène / Coupe cet ivoire en morceaux maigres / Puis elle le nettoie avec son visage, mec, je j’aime mon bébé, ah / Tu parles d’argent, j’ai besoin d’une aide auditive / Tu parles de moi, je ne vois pas l’ombre / Change de style, je prends n’importe quelle voie / Je change de tasse, je tue aucune douleur.”

La légende de la vidéo traduite du turc disait : “Comment avez-vous trouvé la couverture virale de Starboy par Selena exprimée avec l’intelligence artificielle ?”

Dans les commentaires sur la publication, Gomez a répondu en écrivant simplement « Effrayant ».

Bailer explique qu’une partie de la préoccupation d’un artiste lorsqu’il s’agit de chansons générées aléatoirement par l’IA est de le distraire de son travail réel.

Dans le cas de Gomez, elle a sorti sa dernière chanson, “Single Soon”, en août, deux mois après la contrefaçon de “Starboy” par l’IA.

“Ce qui est vraiment préoccupant en ce moment dans la situation actuelle de Selena Gomez, c’est qu’en tant qu’artiste, elle essaie de lancer une nouvelle chanson. Et nous voulons attirer l’attention sur la nouvelle chanson et la performance. Nous ne voulons pas que cela se reflète dans tout ce bruit dans “C’est l’arrière-plan. Et c’est là que ça devient vraiment difficile, quand un publiciste a tout un plan de scénario, et puis ces mauvais acteurs arrivent, et ils interrompent vraiment ce flux et détournent l’attention des fans”, a expliqué Bailer.

Cependant, ces mêmes fans peuvent jouer un rôle dans la protection de leurs artistes préférés.

Gomez compte 420 millions de followers sur Instagram et fait partie du top 20 des personnes suivies sur X, ce qui lui donne un grand nombre d’yeux sur tout ce qui la concerne, autorisé ou non.

“Les fans ont désormais la possibilité de trouver les personnes qui nuisent à leurs stars”, a déclaré Bailer. “Parce qu’en fin de compte, quand quelqu’un utilise l’IA ou l’infographie pour utiliser une performance qui n’est pas autorisée, les fans le sauront, et ils seront les premiers à dénoncer cela. Et donc il y a vraiment un équilibre entre beaucoup de gens qui essaient maintenant de nuire aux artistes à grande échelle. Mais de l’autre côté, vous avez les fans qui protègent vraiment ces artistes parce que ces artistes sont une famille pour eux.

Par coïncidence, The Weeknd a eu sa voix et son style, ainsi que ceux du rappeur Drake, imités par AI plus tôt cette année.

En avril, une chanson intitulée “Heart on my Sleeve” est devenue virale sur TikTok et les paroles étaient axées sur Gomez.

Le créateur de la chanson s’appelle @GhostWriter sur TikTok et a partagé plusieurs vidéos sur le compte en utilisant la nouvelle chanson.

La vidéo originale annonçant la chanson compte actuellement 10 millions de vues. Trois autres vidéos partagées par @GhostWriter totalisent chacune un peu plus d’un million de vues.

Selon Bailer, Gomez continue d’apparaître dans ces scénarios en raison de sa popularité.

“Ce que font les gens, c’est créer ces histoires en utilisant de la musique, et ils mettent des insinuations dans ces histoires pour susciter une réaction”, a-t-elle déclaré. “Et puis ils ont une réaction en retour dans ce genre de va-et-vient. Et ils le font pour attirer l’attention. Et c’est une mauvaise attention.”

Cette attention peut également s’appliquer à toute personne ne faisant pas partie du monde des célébrités.

Bailer explique que les gens sont habitués aux mèmes, aux images retouchées et à d’autres créations, mais il y a un inconvénient.

« Là où cela devient difficile, c’est lorsqu’il est ensuite utilisé comme quelque chose impliquant une implication monétaire, ou lorsqu’il est utilisé pour prendre des décisions et se présenter comme une personne d’autorité », a-t-elle déclaré. “Et ce n’est pas bien. Nous devons donc vraiment, en tant que grand public, être à l’affût des acteurs malavisés et assurer notre sécurité.”