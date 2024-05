Cher et les Jonas Brothers se produisent au gala de l’amfAR à Cannes

Les Jonas Brothers sont ensuite montés sur scène et ont interprété « Cake by the Ocean », qui a fait danser la foule, y compris Mme Moore.

Puis, juste après minuit, Cher a fait son entrée, dansant sur le podium avec une perruque blonde, un pantalon cargo violet et un blazer orné de strass pour chanter « Walking in Memphis » et « Waterloo ». Ensuite, elle a enfilé une perruque noire, un justaucorps scintillant et des bottes hauteur genou pour ses tubes « Believe » et « If I Could Turn Back Time ». (Sa tenue était une version du costume qu’elle portait à l’origine il y a 35 ans dans le clip de « If I Could Turn Back Time ».)

Pendant que Cher chantait, Mme Moore a dansé sauvagement aux côtés de Mme Yeoh et Andie MacDowell. Mme Roitfeld rayonnait sur scène. Nick et Joe Jonas ont chanté les chansons.

Après de nombreux applaudissements, les lumières se sont allumées et les invités ont été emmenés dans l’after-party au bord de la piscine de l’hôtel.

Là, les membres du personnel de l’hôtel ont offert des fournitures de valeur : pantoufles, chargeurs de téléphone, sliders et expresso martinis.