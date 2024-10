Cher et Dionne Warwick parmi la promotion 2024 intronisées au Rock & Roll Hall of Fame

Dua Lipa et Cher ont ouvert la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame samedi soir en chantant Croireavant de céder la place à un medley de croupes shakers des maîtres du funk Kool & the Gang et à une performance puissante de Dionne Warwick, faisant tomber la baraque à 83.

Les intronisés cette année comprennent également : Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Ozzy Osbourne, Peter Frampton, Foreigner, Dave Matthews Band, le regretté Jimmy Buffett, MC5, le regretté Alexis Korner, le regretté John Mayall et le regretté Big Mama. Thornton.

Zendaya a intronisé Cher. « Par où commencer ? Cher n’est pas une seule personne », a déclaré l’acteur et chanteur. « Son nom est aussi légendaire que son héritage. » Zendaya a noté que Cher, 78 ans, est la seule femme à avoir été numéro un dans un classement Billboard au cours de chacune des sept dernières décennies. « Cher a ce qu’il faut », a déclaré Zendaya avant que Cher n’interprète une version rock de Si je pouvais remonter le temps.

Dans son discours, Cher a déclaré qu’elle avait été inspirée par Cendrillon et a remercié sa mère de lui avoir inculqué l’importance de toujours se relever après une défaite. « La seule chose que ma mère m’a apprise, c’est de ne jamais abandonner », a-t-elle déclaré. « Je n’abandonne jamais. Je parle aux femmes – nous continuons. »

Chuck D a intronisé Kool & the Gang en déclarant : « C’est une célébration attendue depuis longtemps. » Le groupe a eu 12 succès parmi les 10 premiers du Billboard Hot 100, dont celui de 1980. Célébrationainsi que Chérir, Descendez-y, Boogie de la jungle, Soirée des dames et Jeanne. Ils sont éligibles au Temple de la renommée depuis 1994.

The Roots a aidé le groupe à réaliser un medley de succès qui a fait vibrer la foule, dirigé par Robert « Kool » Bell – bassiste, co-fondateur et dernier membre original – et chanteur de longue date James « JT » Taylor. Des confettis ont jailli dans l’arène et Taylor a demandé à la foule d’utiliser les lumières de leur téléphone portable pendant qu’il lisait les noms de 10 membres qui ont joué un rôle essentiel dans le succès du groupe.

Warwick est arrivée à la cérémonie quelques jours seulement après avoir assisté à un mémorial pour son amie et collaboratrice de longue date, Cissy Houston, à Newark, dans le New Jersey. Teyana Taylor l’a qualifiée de « vraiment unique en son genre », et a reproché à l’opérateur du téléprompteur de ne pas l’avoir fait. mettre « Mme. » avant son nom. Jennifer Hudson a chanté Je n’aimerai plus jamais de cette façon et a été rejoint par Warwick, qui a également chanté Continuez votre route.

Warwick a déclaré que c’était la troisième fois qu’elle était nominée. « Je suis tellement heureuse d’être ici », a-t-elle déclaré. « Je vais juste dire ceci et quitter la scène : merci, merci, merci. »

La cérémonie d’intronisation de samedi aura lieu au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, où le Temple de la renommée a promis de revenir toutes les quelques années. Il est diffusé en direct sur Disney+ et une émission spéciale avec les moments forts des performances sera diffusée sur ABC le 1er janvier.

Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant de pouvoir être intronisés. Les nominés ont été votés par plus de 1 000 artistes, historiens et professionnels de l’industrie musicale.