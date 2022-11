Cher et Alexander Edwards se tiennent la main lors d’un rendez-vous amoureux à Malibu – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d'image : Hollywood JR / BACKGRID

cher et son nouveau copain Alexandre “AE” Edwards a eu un rendez-vous amoureux à Malibu Nobu le lundi 21 novembre. Le couple a été vu se tenant la main sur de nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. Le directeur du disque, 36 ans, et l’icône de la pop, 76 ans, se tenaient la main en quittant le restaurant, et Alexander avait même son bras enroulé autour de la taille de Cher alors qu’ils se dirigeaient vers leur manège.

La chanteuse “Believe” était magnifique dans un blazer noir avec un motif métallique doré partout. Cher a complété le look avec des leggings noirs et une paire de bottes et a porté un sac à main en cuir avec elle. Alexander, qui a daté et partage un fils avec Rose Ambre, vêtu de la même manière de vêtements sombres, portant un t-shirt noir à manches longues Grateful Dead avec le logo du groupe de rock classique en jaune imprimé dans le dos. Il arborait un pantalon gris baggy pour leur soirée.

Le couple a fait la une des journaux pour la première fois lorsqu’ils ont été aperçus main dans la main lors d’un rendez-vous amoureux à West Hollywood début novembre. Alexander a été vu en train de baiser la main du chanteur alors qu’ils quittaient le restaurant Craig’s. La date du dîner est venue après que le directeur du disque a été vu traîner avec le chanteur et son ami, le rappeur Tyga à son manoir fin octobre, par Courrier quotidien.

Après que le couple soit devenu public, Cher a confirmé qu’ils étaient ensemble avec un tweeter. « Je ne nous défends pas. Les haineux vont détester… n’est-ce pas[t] peu importe que nous soyons heureux et que nous ne dérangeons personne [sic]”, a-t-elle écrit et a répondu à un fan en disant qu’il la traitait comme des rois.

Depuis que Cher et AE sont devenus publics, une source proche de la popstar a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’elle est très heureuse avec son nouveau copain. “Elle n’aime tout simplement pas les hommes de son âge et les gens de sa vie y sont plutôt habitués”, ont-ils déclaré. “Ils veulent la voir heureuse et cette nouvelle romance lui a donné un grand coup de pouce.”

Un autre initié a confirmé qu’Alexandre est un petit ami formidable et aimant pour la popstar. “Elle s’amuse et elle aime qu’il la traite comme la déesse qu’elle est. Elle ne sait pas ce que cela va devenir, mais elle aime ce que c’est en ce moment », ont-ils déclaré.