Cher est accusée d’avoir enlevé son fils dans un hôtel de New York

Cher a kidnappé son fils l’année dernière dans un hôtel de New York où il se trouvait avec sa femme, selon des documents judiciaires. C’était le soir de leur anniversaire.

Les allégations contenues dans les documents ont été formulées par la belle-fille de l’icône hollywoodienne et font partie d’une procédure de divorce entre le fils cadet de Cher, Elijah Blue Allman, 47 ans, et Marieangela King, 36 ans, qui ont épousé Allman en 2013. Allman a demandé le divorce en 2013. Novembre 2021, mais un an plus tard, le couple a passé près de deux semaines dans un hôtel de New York pour tenter de réparer leur mariage, selon des documents déposés à la Cour supérieure du comté de Los Angeles en décembre et examinés par le Times.

King a déclaré dans les documents que, le soir de l’anniversaire du couple en novembre 2022, quatre hommes « sont venus dans notre chambre d’hôtel et ont enlevé [Allman] de notre chambre. »

Dans les documents que King a déposés peu de temps après l’incident présumé, elle a déclaré : « Je ne suis actuellement pas au courant de l’état de santé de mon mari ni du lieu où il se trouve. Je suis très inquiet et inquiet pour lui. L’un des quatre hommes qui l’ont emmené m’a dit qu’ils avaient été embauchés par [Allman’s] mère », faisant référence à la gagnante d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Emmy.

Les représentants du Cher, 77 ans, n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires. L’avocat d’Allman n’a pas immédiatement répondu mercredi après-midi.

King n’était pas disponible pour commenter mercredi, mais son avocat, Regina Ratner, a déclaré au Times que son client était toujours inquiet pour la santé et la sécurité de son ex-mari. Après l’enlèvement présumé, Allman a été emmené dans un centre de traitement et King n’a pas été autorisé à le contacter, selon les documents judiciaires. Il devait mettre fin à son traitement d’ici mars.

Cher aurait été inquiète pour la santé de son fils et aurait prévu une intervention après qu’il se soit apparemment effondré à l’hôtel Château Marmont à Hollywood l’année dernière, selon le courrier quotidienqui a été le premier à rendre compte des dossiers judiciaires.

« Je comprends les efforts de sa famille pour s’assurer qu’il va bien », a poursuivi King dans les documents judiciaires, « et je veux ce qu’il y a de mieux pour mon mari. »

L’objectif principal du dépôt de plainte de King en décembre était d’obtenir une pension alimentaire pour le conjoint et d’autres moyens d’assistance, tels que le logement et les soins de santé, ainsi que d’avoir accès à ses propres biens et documents fiscaux pour préparer un éventuel procès de divorce, a déclaré Ratner dans le cadre de sa déclaration. du dépôt. King a déclaré dans les documents qu’Allman lui devait 25 000 $ en pension alimentaire pour époux.

Le manque de paiements, a-t-elle expliqué, a rendu difficile pour elle l’obtention d’un logement, le paiement des factures juridiques et l’achat de ses médicaments sur ordonnance. En août 2022, King a déclaré dans les documents que Cher lui avait demandé de quitter sa maison avec Allman. King n’a pas été autorisée à « récupérer toutes mes affaires » et n’a pas accès aux autres objets qu’elle a achetés avec son mari pendant leur mariage, tels que des œuvres d’art, des antiquités et des meubles, selon les documents judiciaires.

Ratner a déclaré que ces préoccupations concernant le soutien financier et la capacité d’accéder aux actifs de King n’avaient pas été résolues. Une audience visant à fixer la date du procès dans l’affaire de divorce est prévue pour octobre, mais Ratner a déclaré que l’affaire était suspendue depuis des mois, refusant de commenter davantage.

« Il est impératif que la découverte soit complète et que notre propriété soit évaluée avant d’être jugée », a déclaré King dans le dossier de décembre.

Cher et son deuxième mari, Gregg Allman, ont eu Elijah en 1975 au cours de leur mariage de quatre ans. Elle avait déjà divorcé de son partenaire de chant Sonny Bono. Alors qu’elle entamait une carrière solo dans les années 1970, Cher apparaissait régulièrement en public avec le jeune Elijah à ses côtés. Elijah est ensuite devenu lui-même artiste d’enregistrement, à la tête du groupe de metal industriel Deadsy de Los Angeles.

King, qui joue le rôle de Queenie, est également un artiste d’enregistrement. En 1997, elle et ses quatre frères et sœurs ont formé le groupe pop King à Londres.