Cher engagé à AE? Elle partage la photo d’une bague en diamant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Pourrais cher être engagé? La légende de 76 ans s’est rendue sur Twitter le jour de Noël pour montrer le cadeau étincelant de son petit ami, Alexandre ‘AE’ Edwards, 36 ans, et il semble que le rappeur lui ait offert une bague en diamant. Elle a partagé une photo du cierge magique en forme de poire, en écrivant “THERE R NO WORDS, Alexander AE.” Les fans se sont rapidement demandé si le cadeau était une bague avec un diamant ou une bague de fiançailles en diamant. « Attendez, attendez, attendez ! Est-ce une bague en diamant ou une bague avec des diamants ???? Qu’est-ce que ça meeeaaaan ????????? un adepte a écrit. Un autre a commenté: “OH MON DIEU EST-CE UNE BAGUE DE FIANÇAILLES ?!” HollywoodLife a contacté les représentants de Cher et d’AE pour obtenir des éclaircissements, mais n’a pas encore entendu de réponse.

Plus d’actualités sur les célébrités :

IL N’Y A PAS DE MOTS,

ALEXANDRE, AE pic.twitter.com/TZOYLGVWkv — Cher (@cher) 25 décembre 2022

Il y a quelques jours à peine, des sources ont déclaré à RadarOnline que la chanteuse “Believe” était amoureuse de son jeune petit ami et voulait l’épouser. “Cher est éperdument amoureuse”, a déclaré l’initié au point de vente. “Elle sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps pour trouver ‘la bonne’ et après deux mariages ratés et d’innombrables petits amis désastreux, cela pourrait être sa DERNIÈRE chance et elle ne va pas la laisser passer.”

Ils ont poursuivi: «Bien sûr, ses amis sont inquiets. Chaque fois qu’il y a un écart de 40 ans et 400 millions de dollars entre deux personnes, vous avez des inquiétudes. De plus, un initié a déclaré EXCLUSIVEMENT à HollywoodLife.com que le rappeur avait donné à Cher un “grand coup de pouce” de confiance. Cher et AE se sont rencontrés à la Fashion Week de Paris en septembre et seraient inséparables depuis. “Elle a totalement secoué la Fashion Week de Paris, puis elle est rentrée à la maison avec cette nouvelle romance amusante”, a déclaré la source à l’époque.

La paire semble certainement chaude et lourde, car la chanteuse a jailli sur son jeune homme au Kelly Clarkson Show il y a quelques semaines ! Bien qu’elle ait admis que « sur le papier, c’est un peu ridicule », a-t-elle dit, « dans la vraie vie, nous nous entendons très bien. Il est fabuleux. Et je ne donne pas aux hommes des qualités qu’ils ne méritent pas.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Cher a poursuivi: “Il est très gentil, très intelligent, il est très talentueux et il est vraiment drôle”, a-t-elle déclaré. “Et je pense qu’il est plutôt beau.” L’icône de la musique a déjà été mariée deux fois. Elle était mariée à Sonny Bono de 1964 à 1975, puis Gregg Allmann de 1975 à 1979. AE était auparavant lié à Rose Ambre, mais les deux se sont séparés en août 2021 après qu’il l’ait certes trompée avec 12 femmes différentes.

Lien connexe En rapport: Cartes de Noël de célébrités 2022 : la famille royale et plus de cartes de vœux de stars

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.