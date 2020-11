Cher en route pour le Pakistan pour aider à sauver l’éléphant le plus solitaire du monde | Nouvelles du monde

La chanteuse et actrice Cher est en route pour le Pakistan pour aider à sauver «l’éléphant le plus solitaire du monde».

Kaavan a passé 35 ans dans un zoo.

Il a perdu son partenaire en 2012, est devenu obèse en raison d’une mauvaise alimentation et souffre de problèmes de comportement, secouant la tête pendant des heures.

Mais maintenant il fait ses valises au Pakistan où Cher, 74, le rencontrera, avant d’être transféré dimanche dans un sanctuaire au Cambodge.

La bataille pour le faire déménager a commencé en 2016, mais après que la superstar de la pop se soit impliquée dans sa campagne, il se libère enfin de la captivité.



Kaavan a passé 35 ans à se sentir seul dans un zoo au Pakistan



Ingo Schmidinger, l’un des experts qui aide à déménager, a déclaré à Sky News que Kaavan “doit être avec d’autres éléphants”.

Il a dit: “Vous pouvez certainement comparer son comportement au comportement humain. Je veux dire que ferions-nous sans d’autres congénères humains, alors il est complètement perdu seul.

«Il a besoin de parler éléphant, il doit montrer le comportement des éléphants et c’est tout pour le moment impossible.

“C’est pourquoi nous essayons de changer cette situation dès que possible maintenant.”

Four Paws International, un groupe de protection des animaux basé à Vienne, a mené la charge pour sauver Kaavan et a fourni le traitement médical nécessaire avant qu’il puisse voyager.

Le porte-parole Martin Bauer a déclaré: “Grâce à Cher, mais aussi aux militants pakistanais locaux, le sort de Kaavan a fait la une des journaux dans le monde entier, ce qui a contribué à faciliter son transfert.”

Il a ajouté que même après son arrivée au Cambodge, Kaavan aura besoin d’années d’aide physique et même psychologique.

En mai, la haute cour pakistanaise a ordonné la fermeture du zoo de Marghazar dans la capitale d’Islamabad, où l’animal a passé la majeure partie de sa vie.

Un examen médical en septembre a montré que ses ongles étaient fissurés et envahis par la végétation – le résultat d’années de vie dans une enceinte inappropriée avec un sol qui endommageait ses pieds.

Les membres du groupe d’entraide l’accompagneront également au sanctuaire.

M. Bauer a félicité Cher pour son soutien, déclarant: «Les célébrités qui prêtent leur voix à de bonnes causes sont toujours les bienvenues, car elles aident à lancer un discours public et à faire pression sur les autorités responsables.

“Partout dans le monde, il y a des amoureux des animaux, célèbres et non célèbres, et le soutien de chacun d’entre eux est crucial.”