Cher Docteur : La rhinite gustative chez l’homme fait couler le nez à chaque fois qu’il mange.

CHER DR. GARDON : Je suis un homme de 70 ans en bonne santé générale. Je suis également dialysé et j’ai une neuropathie aux pieds. Il y a environ trois ou quatre ans, j’ai commencé à ressentir de très forts écoulements nasaux pendant les repas, comme un robinet qui coule ! Cela se produisait à chaque repas, chaque jour. Bien sûr, mes médecins écartent simplement le problème et disent : « Ce sont des allergies ». Eh bien, ce ne sont pas des allergies, et si c’était le cas, pourquoi cela n’arrive-t-il que lorsque je mange un repas ?

Cela n’arrive pas lorsque je prends des collations, et il ne peut pas s’agir d’allergies alimentaires – comme si, tout d’un coup, j’étais allergique à tous les aliments. Petit-déjeuner déjeuner et diner? C’est difficile à croire. Des pensées? –WS

RÉPONSE : Vous avez tout à fait raison ; ce ne sont pas des allergies. Il s’agit d’un type de rhinite vasomotrice non allergique, ce qui signifie simplement que votre nez est congestionné à cause des nerfs qui agissent sur lui. La rhinite vasomotrice est physiologique. Les personnes qui ont vécu dans un environnement froid savent que leur nez a tendance à couler pendant un moment après avoir marché dehors, puis à rentrer à l’intérieur.

L’une des tâches principales de votre nez est de réchauffer et d’humidifier l’air froid et sec, et lorsque vous êtes à l’extérieur, le flux sanguin vers votre nez et le liquide produit augmentent tous deux pour protéger vos poumons. Lorsque vous ne respirez pas cet air froid et sec, votre nez coule comme un robinet pendant un moment jusqu’à ce que le corps se rende compte que vous n’en avez plus besoin.

Vous souffrez d’un type particulier de rhinite vasomotrice non allergique, appelée rhinite gustative. Comme son nom l’indique, votre nez coule lorsque vous mangez. Différentes personnes peuvent consommer différents aliments qui déclenchent cette réponse, mais les liquides chauds (comme la soupe) et les aliments épicés sont parmi les plus courants. Ces aliments semblent déclencher les mêmes nerfs qui détectent les conditions dans lesquelles davantage de flux sanguin et de sécrétions nasales sont nécessaires.

Ce n’est pas un problème rare et je suis surpris que vos médecins ne vous aient jamais donné la bonne réponse. Dans mes recherches, j’ai découvert que cette condition pourrait être plus fréquente chez les personnes dialysées, même si la raison n’est pas claire. D’après mon expérience, le traitement le plus efficace consiste à éviter si possible les aliments déclencheurs, mais comme vous semblez avoir des symptômes essentiellement tout le temps, je vous prescrirais normalement un spray nasal à l’azélastine. Il existe d’autres options disponibles.

CHER DR. ROACH : Je viens de recevoir les résultats de mes analyses de sang. Qu’est-ce que la phosphatase alcaline et que signifie un résultat de 446 UI/L ? –JM

RÉPONSE : La phosphatase alcaline est une famille d’enzymes. Le plus souvent, des niveaux élevés de phosphatase alcaline proviennent du foie, mais ils peuvent également être observés chez les personnes atteintes de maladies osseuses. Un niveau de 446 UI/L est certainement élevé.

Si vous avez prélevé d’autres enzymes hépatiques en même temps, telles que la gamma-glutamyl transférase (GGT), l’alanine transaminase (ALT) et l’aspartate aminotransférase (AST), alors leur élévation fait de loin le foie la cause la plus probable. . Mais si seul le taux de phosphatase alcaline est élevé, une évaluation des affections osseuses est alors appropriée. S’il n’est toujours pas clair si le niveau élevé de phosphatase alcaline provient des os ou du foie, un test d’isoenzyme peut résoudre ce problème.

Les causes d’un taux élevé de phosphatase alcaline dans le foie comprennent des affections obstructives, comme les calculs biliaires, et des maladies du foie, comme la cholangite sclérosante primitive. Une échographie est généralement le premier test. Les causes osseuses d’un taux élevé de phosphatase alcaline comprennent la maladie de Paget, l’hyperparathyroïdie et l’hyperthyroïdie. Des analyses de sang supplémentaires, et parfois des radiographies, sont indiquées pour identifier la raison exacte.

