Cher docteur. Je mange sainement et je fais de l’exercice. Pourquoi suis-je fatigué tout le temps, peu importe combien de temps je dors ?

Internet regorge de gens qui cherchent des réponses à une question simple : pourquoi suis-je toujours si fatigué ?

Une recherche rapide sur Google donne d’innombrables réponses comme celle-ci sur Reddit, le forum « productivité ».

On y lit : « Je mange sainement, je fais de l’exercice, je prends des vitamines et je dors suffisamment, mais je suis toujours constamment fatigué et à court d’énergie, j’ai l’impression que je pourrais m’endormir à tout moment de la journée, même pendant mes séances d’entraînement. Y a-t-il un moyen de comprendre cela ?

Vous pourriez vous tourner vers les coupables courants : le régime alimentaire, l’exercice ou la nourriture. Mais même les personnes ayant une routine parfaite peuvent s’enliser dans une fatigue apparemment sans fin.

Si cela vous décrit, il existe un certain nombre d’autres facteurs que vous ne considérez peut-être pas et qui pourraient être à blâmer, a déclaré le Dr Stuart Fischer, un médecin basé à New York à DailyMail.com.

Le Dr Stuart Fisher, basé à New York, a écrit sur bon nombre de ces diagnostics dans son nouveau livre intitulé The Little Book of Big Medical Emergencies.

Ceux-ci vont des plus familiers, comme le stress, aux plus dramatiques, comme les déséquilibres hormonaux et les troubles du sommeil.

Il est également possible que vous souffriez d’une maladie rare telle que le syndrome de fatigue chronique, qui implique un épuisement soutenu et extrême. Cette maladie dure toute la vie et touche environ 836 000 personnes, soit 3,3 millions de personnes.

Il ne peut être résolu par le repos, le café ou les médicaments, et peut parfois empêcher de mener une vie normale.

Il est difficile de déterminer ce qui pourrait causer votre fatigue, car il s’agit d’un symptôme dans de nombreuses conditions différentes, a déclaré à DailyMail.com le Dr Neha Vyas, médecin de famille à la Cleveland Clinic.

Cependant, le Dr Fischer et le Dr Vyas ont déclaré qu’une visite médicale approfondie devrait permettre de déterminer la cause de votre épuisement unique.

Parfois, le problème peut être résolu en apportant de simples changements à votre mode de vie.

Le NIH recommande entre sept et neuf heures de sommeil par nuit, une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes et en veillant à faire de l’exercice 3 heures par semaine. Faire toutes ces choses pourrait résoudre votre fatigue.

Si le problème persiste, voici six facteurs qui pourraient être à l’origine de votre lenteur malgré un sommeil suffisant, une alimentation nutritive et de l’exercice.

VOUS POURRIEZ AVOIR UNE DÉFICIENCE COMMUNE

Vos globules rouges transportent l’oxygène, l’hémoglobine et le fer dans votre corps. Lorsque vous ne recevez pas suffisamment d’oxygène, vous pouvez vous sentir fatigué.

Une raison potentielle pour laquelle vous vous sentez léthargique pourrait être que vous n’avez pas suffisamment de globules rouges sains dans votre système. C’est ce qu’on appelle l’anémie.

Vos cellules sanguines transportent l’oxygène dans votre corps, ce qui est essentiel au fonctionnement de tous les tissus de votre corps.

Lorsqu’ils ne fonctionnent pas correctement, vous ne recevez pas tout l’oxygène dont vous avez besoin, ce qui peut vous fatiguer, a déclaré au DailyMail.com le Dr Neha Vyas, médecin de famille à la Cleveland Clinic.

Aux États-Unis, environ 3 millions de personnes souffrent d’anémie. selon le NIH.

L’anémie est communément connue pour avoir une faible teneur en fer, et de nombreuses personnes choisissent de consommer davantage de viande rouge et d’épinards afin d’obtenir davantage de nutriments essentiels, pensant que cela pourrait être le remède à leur dose d’énergie.

Mais l’anémie peut être causée par bien plus qu’un régime pauvre en fer, a expliqué le Dr Fischer. Il existe différents troubles qui entraînent une perte de globules rouges.

Un exemple est la thalassémie, une maladie génétique connue pour affecter les populations méditerranéennes.

Dans cette maladie, le corps ne produit pas suffisamment d’hémoglobine, la molécule qui transporte l’oxygène dans le corps.

Hôpital pour enfants de Boston estime que cette forme de la maladie touche 1 million de personnes.

Un autre exemple est que parfois des personnes développent temporairement une anémie après avoir perdu du sang lors d’une intervention chirurgicale.

L’anémie peut également toucher les femmes chaque mois lorsqu’elles ont leurs règles, surtout si elles saignent particulièrement abondamment. Cela s’ajoute à d’autres pertes d’énergie au cours du cycle menstruel, comme les changements hormonaux, qui peuvent enliser quelqu’un.

Quel que soit le type d’anémie dont vous souffrez, les médecins peuvent généralement la découvrir en laboratoire à l’aide d’un simple test sanguin. Ensuite, le traitement implique généralement la prise régulière d’un supplément de fer.

Mais, a déclaré le Dr Fischer, ne commencez pas à prendre des pilules de fer sous prétexte que vous pourriez être anémique, car elles peuvent entraîner des effets secondaires désagréables, comme la constipation. Attendez d’obtenir un diagnostic pour donner suite à cette intuition.

« En tant que médecin, je suis censé savoir comment parcourir le complexe de symptômes d’une personne pour déterminer si la fatigue est psychologique, sociologique, philosophique, médicale ou endocrinologique », a-t-il déclaré.

PEUT-ÊTRE QUE C’EST TA THYROÏDE

Votre thyroïde produit un certain nombre d’hormones qui déterminent le fonctionnement de votre métabolisme. Parfois, cela vous fait brûler de l’énergie plus rapidement, ce qui peut vous fatiguer. D’autres fois, il peut ne pas fonctionner correctement, ce qui peut également vous fatiguer.

Ce petit organe en forme de papillon qui vit à l’avant du nix, juste à côté de la pomme d’Adams, aide à dicter la façon dont votre corps dépense son énergie.

Il produit des hormones qui régulent votre métabolisme – ou la vitesse à laquelle votre corps utilise l’énergie. Parfois, la thyroïde produit trop ou pas assez de ces hormones, ce qui peut provoquer une sensation de fatigue.

Le Dr Fischer a déclaré que cela pourrait conduire à « une fatigue intense que rien ne pourra améliorer ». Red Bull, café, nicotine, rien n’améliorera les choses.

Comme l’anémie, les troubles thyroïdiens ne peuvent être réellement déterminés que par un médecin, a-t-il déclaré.

Mais si vous recevez un diagnostic de trouble thyroïdien, il existe des thérapies hormonales que vous pouvez suivre et qui devraient aider votre corps à rééquilibrer son énergie.

Le dysfonctionnement thyroïdien est l’un des diagnostics de fatigue les plus courants, a déclaré le Dr Nyas.

Environ 12 pour cent de la population américaine développera des problèmes de thyroïde à un moment donné de sa vie, selon Médecine Weill Cornell. Les femmes sont cinq à huit fois plus susceptibles de développer une maladie que les hommes.

AVEZ-VOUS ÉTÉ STRESSÉ RÉCEMMENT ?

Le stress est une réponse corporelle naturelle qui peut entraîner une fatigue débilitante lorsque vous y faites face trop souvent.

Notre corps utilise le stress pour nous préparer à quelque chose de difficile, qu’il s’agisse de participer aux Jeux olympiques, de passer un entretien d’embauche ou de témoigner au tribunal.

Lorsque nous entrons dans cet état de stress, notre corps est inondé de produits chimiques comme le cortisol et l’adrénaline, qui accélèrent votre rythme cardiaque, envoient plus de sang à vos muscles et vous aident à vous sentir alerte.

Il s’agit d’un état biologiquement difficile pour notre corps, et après que notre système a été bombardé de signaux de stress, il plonge dans un crash, a expliqué le Dr Fischer, ce qui peut nous épuiser.

À petites doses, le stress peut être utile. Mais de nos jours, de nombreuses personnes sont coincées dans des cycles de stress quotidiens, qui peuvent affecter notre niveau d’énergie, la qualité de notre sommeil et notre humeur, a déclaré le Dr Fischer.

Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes qui travaillent de longues heures dans des emplois stressants, a-t-il déclaré.

Le Dr Fischer conseille aux gens de faire de leur mieux pour moins s’inquiéter dans la vie de tous les jours et de s’assurer que lorsque vous ne travaillez pas, vous prenez le temps de vous détendre, de vous ressourcer et de vous reposer.

SOUFFREZ-VOUS D’UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE ?

Certaines conditions psychologiques qui ont souvent la fatigue comme symptôme comprennent la dépression, l’anxiété et le SSPT. Cependant, il en existe bien d’autres.

Bien qu’entendre dire que la fatigue pourrait être dans votre tête puisse sembler dédaigneux, le Dr Fischer a déclaré qu’il existe une multitude d’effets psychologiques qui pourraient entraîner une grave épuisement de votre corps.

Cela inclut la dépression, l’anxiété, le SSPT et bien d’autres encore, a déclaré le Dr Vyas.

Dans toutes ces conditions, la fatigue peut être le premier signe d’une difficulté, ou elle peut être à l’origine du trouble.

En fonction de votre état psychologique particulier, les médecins vous recommanderont différents traitements qui pourraient aider à soulager votre fatigue.

Par exemple, la dépression est parfois causée par un déséquilibre chimique dans le cerveau, a déclaré le Dr Fischer.

Dans le cas où vous êtes confronté à un déséquilibre chimique, la prise de médicaments contre l’humeur qui ajoutent plus de neurotransmetteurs dans votre système pourrait vous aider à retrouver votre énergie.

VOUS POUVEZ AVOIR DU PRÉDIABÈTE

Vous pouvez développer une résistance à l’insuline si votre corps produit une surproduction de l’hormone pendant une période prolongée. C’est parfois un précurseur du développement du diabète.

Le NIH a prévenu sur une épidémie silencieuse d’adultes souffrant de pré-diabète – représentant environ 97,6 millions d’Américains.

Avant que vous receviez un diagnostic de diabète de type 2, le corps commence lentement à tomber dans un dysfonctionnement d’une manière que vous ne remarquerez peut-être pas.

L’insuline est une hormone que votre corps produit naturellement pour vous indiquer quand utiliser le sucre circulant dans votre corps et provenant des aliments. Cela aide à contrôler la façon dont votre corps utilise l’énergie.

Lorsqu’une personne prend beaucoup de poids ou ne mange pas suffisamment de nourriture, les niveaux naturels d’insuline de son corps peuvent chuter, a déclaré le Dr Fischer.

Par exemple, chez une personne qui prend beaucoup de poids rapidement, son corps pourrait commencer à produire beaucoup plus d’insuline que ce dont elle a besoin.

Au fil du temps, un corps bombardé d’insuline peut devenir résistant aux effets de l’hormone, ce qui signifie que votre corps a plus de mal à savoir quand utiliser le sucre présent dans le sang.

C’est un phénomène similaire à ce qui se produit lorsqu’une personne souffre de diabète – et la résistance à l’insuline est souvent un précurseur de cette maladie chronique.

Ceci, a déclaré le Dr Fischer, peut fatiguer quelqu’un.

Le diabète peut également provoquer une sensation de fatigue, mais s’il est géré correctement, il ne devrait pas être débilitant.

…OU UNE CONDITION DE SOMMEIL MÉCONNU

Parfois, les gens ne savent pas qu’ils souffrent d’un trouble du sommeil. Dormir trop peu ou avoir un sommeil de mauvaise qualité peut provoquer une sensation de fatigue.

Parfois, vous pouvez vous coucher tôt, vous réveiller tard et néanmoins passer une mauvaise nuit de sommeil, a déclaré le Dr Fischer.

Il existe un certain nombre de troubles du sommeil qui peuvent se cacher sous vos yeux fermés et vous faire croire que vous vous reposez mieux que vous ne l’êtes.

Un exemple est l’apnée du sommeil.

Ce trouble amène une personne à arrêter de respirer pendant son sommeil. Lorsque votre corps ne reçoit pas suffisamment d’oxygène, vous vous sentez fatigué.

De plus, lorsque vous arrêtez de respirer, vous avez tendance à vous réveiller fréquemment, ce qui vous fait dormir moins et peut vous fatiguer, a déclaré le Dr Vyas.

Un autre exemple est la parasomnie, également connue sous le nom de somnambulisme. Lorsque votre corps bouge la nuit, vous n’obtenez pas la même qualité de sommeil que si vous étiez immobile.

Ensuite, il existe de nombreuses autres affections, comme la narcolepsie, la paralysie du sommeil et le syndrome des jambes sans repos, qui peuvent toutes rendre le sommeil moins réparateur.

Si vous soupçonnez que l’un de ces problèmes pourrait vous tourmenter, il est préférable de ne pas tirer de conclusions hâtives, a-t-elle ajouté.

Parfois, ces problèmes sont causés par des problèmes de santé, mais d’autres fois, ce n’est qu’une mode passagère.

« Il y a beaucoup de raisons étranges à la fatigue et c’est pourquoi ce sujet est quelque peu difficile », a-t-elle déclaré, ajoutant : « vérifiez auprès de votre médecin si vous êtes inquiet ».