Cher détaille sa visite avec Tina Turner peu avant sa mort

Cher parle de son passage avec Tina Turner avant son décès tragique cette semaine.

Le mercredi 24 mai, la chanteuse de 77 ans a révélé qu’elle avait passé du temps de qualité avec Turner avant de mourir. L’icône de la musique est décédée mercredi à 83 ans des suites d’une « longue maladie », a confirmé son attaché de presse Bernard Doherty. PERSONNES.

Lors d’une conversation avec MSNBCCher a donné des détails sur la façon dont elle a pu retrouver son vieil ami chez elle à Zurich, en Suisse, en disant que la défunte chanteuse « était vraiment heureuse », bien qu’elle soit « vraiment malade ».

« J’ai commencé à lui rendre visite parce que je pensais: » Je dois consacrer ce temps à notre amitié, pour qu’elle sache que nous ne l’avons pas oubliée « », a expliqué Cher.

« Alors nous allions tous à tour de rôle passer du temps avec elle et cela la rendait heureuse », a-t-elle poursuivi. « [Turner] dit : ‘Je ne peux pas passer trop de temps…’ Puis cinq heures plus tard, nous riions comme des fous. Elle passait un bon moment malgré le fait qu’elle était vraiment malade et qu’elle ne voulait pas que les gens le sachent.