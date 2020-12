Quelques jours après avoir sauvé « l’éléphant le plus solitaire du monde » du Pakistan, le chanteur Cher tente de reloger un gorille vivant au-dessus d’un centre commercial thaïlandais.

Bua Noi vit au zoo de Pata au dernier étage d’un grand magasin dans l’ouest de Bangkok depuis 1990.

Elle est le seul gorille de Thaïlande après la mort de son compagnon il y a de nombreuses années.

Image:

Le chanteur Cher veut que Bua Noi soit relocalisé. Pic: Zoo de Pata



Ecrire sur Twitter, Cher a appelé les habitants de la capitale thaïlandaise à l’aider dans sa mission de la relocaliser.

« Bonnes personnes de Bangkok, je sais que vous comprendrez et m’aiderez à arrêter la torture d’animaux innocents. C’est un péché. S’il vous plaît, aidez-moi à apporter la paix à ces animaux. des tweets exigeant des changements.

Bonnes personnes de Bangkok

Je sais que vous comprendrez et m’aiderez à arrêter la torture de

Animaux innocents. C’est un péché, aidez-moi à apporter la paix à ces animaux.

Et gratuit du zoo de Pata… Centre commercial

Inshallah.

🙏🏽🙏🏼Namaste – Cher (@cher) 6 décembre 2020

Cher est récemment revenu d’Asie du Sud-Est après avoir aidé avec succès un éléphant d’Asie de 36 ans Kaavan commencer une nouvelle vie dans une réserve au Cambodge après des années à lui-même dans un zoo controversé d’Islamabad.

Le zoo de Pata de Bangkok a ouvert ses portes dans les années 1980 et dispose de deux étages abritant une gamme d’animaux, de reptiles, d’oiseaux et de diverses espèces de singes.

Des représentants de Free The Wild, une organisation caritative cofondée par la chanteuse, ont confirmé avoir été en contact avec le gouvernement thaïlandais dans le but de faire déménager Bua Noi, ainsi qu’un bonobo et un orang-outan et son bébé, qui sont également hébergés à le zoo.

« Aucun de ces animaux ne semble être correctement soigné et les rapports que nous avons reçus font référence au zoo comme étant décrépit et envahi par les rats et les cafards », a déclaré le co-fondateur de l’association caritative Mark Cowne.

«Peu importe combien de« soins et d’attention »sont prodigués à ces animaux par leurs propriétaires et gardiens, le simple fait de les garder dans de telles limites et conditions est pour eux un purgatoire en termes de bien-être et de santé mentale.

« Ces primates sont les parents vivants les plus proches de l’humanité et, lorsque nous souhaitons punir sévèrement une autre de nos espèces, nous les mettons à l’isolement. La pire punition possible pour un humain. Et, même dans ce cas, c’est pour une période limitée .

« Mais ces animaux sauvages, merveilleux et charismatiques sont à l’isolement pour la vie. Dans un zoo. Au sommet d’un centre commercial. C’est très éloigné des basses terres du Congo. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Cher accueille l’éléphant solitaire



Dans une lettre répondant aux demandes de l’association caritative pour obtenir de l’aide pour obtenir la libération des primates, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Varawut Silpa-Archa, a déclaré que le zoo travaillait sur un plan d’action pour déplacer les animaux du septième étage du centre commercial. .

<< Veuillez noter que le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement n'a jamais oublié ni ignoré Bua Noi. Moi-même, en tant que ministre en charge de la conservation de la faune, j'ai donné des instructions aux agences compétentes afin de trouver la meilleure solution pour une vie meilleure. Bua Noi », écrit-il.

Les autorités thaïlandaises ont confirmé que bien que le zoo n’enfreigne aucune règle en gardant un gorille, ses propriétaires ont déjà été invités à améliorer les conditions, y compris la sécurité incendie et le bien-être des animaux, ce qui a été décrit comme « modéré ».

Les propriétaires ont déclaré que les projets de construction d’un nouveau site avaient été suspendus en raison de problèmes financiers causés par COVID-19[feminine.

« Nous avons dit que les sixième et septième étages ne conviennent pas pour un zoo, mais ils prétendent avoir des problèmes économiques », a déclaré Sompong Thongseekem, directeur du Bureau de la conservation de la faune, Département des parcs nationaux, de la faune et de la flore en Thaïlande.

« La date limite pour l’extension du permis de zoo approche, s’ils ne l’améliorent pas, l’extension sera suspendue. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





L’éléphant le plus solitaire du monde commence une nouvelle vie



Cependant, le directeur du zoo de Pata, Kanit Sermsirimongkol, a rejeté les critiques sur les conditions, affirmant que tous les animaux étaient bien soignés et qu’ils ne « torturaient » aucun d’entre eux.

Il a dit que les enclos étaient spacieux, désinfectés quotidiennement et que le gorille mange deux kilos de fruits et légumes chaque jour et a accès à la lumière du soleil.

« Pata Zoo aimerait clarifier les nouvelles sur les médias sociaux qui fournissent des informations inexactes sur Pata Zoo en utilisant des sentiments personnels pour juger plutôt que des raisons et des faits », a-t-il déclaré dans un communiqué à Sky News.

« Cela crée un buzz avec des informations déformées comme le gorille montre de la peine et des cris. En fait, les gorilles ne peuvent pas pleurer parce qu’ils n’ont pas de glandes lacrymales comme les humains.

« Il y a une accusation selon laquelle les animaux sont affamés et décharnés, ce qui n’est pas vrai. »

« De plus, l’appel à relâcher le gorille dans la nature est l’idée des amoureux des animaux qui manquent de connaissances et de compréhension des animaux. Les animaux qui sont élevés dans le zoo ne peuvent pas être libérés pour survivre dans la nature comme les animaux nés dans les zoos sont habitués et ont grandi dans des zoos », a-t-il ajouté.

Image:

L’organisme de bienfaisance de Cher, Free The Wild, veut également un orang-outan au zoo. Pic: Zoo de Pata



Cher n’est pas la première célébrité à appeler à la libération de Bua Noi. En mai, La Couronne La star Gillian Anderson a écrit une lettre au nom du groupe de défense des animaux PETA, qui avait déjà protesté devant le centre commercial.

« Comme vous le savez sûrement, le zoo de Pata a été considéré comme l’un des endroits les plus tristes du monde », a écrit Anderson.

« En prenant la décision de fermer le zoo et d’envoyer les animaux dans des sanctuaires réputés avec l’aide de mes amis de PETA, vous pouvez mettre fin à la controverse croissante et montrer au monde que les animaux méritent pitié. »

Des représentants de l’organisme de bienfaisance du Cher ont confirmé qu’ils avaient l’intention de visiter le site dans un proche avenir dans l’espoir de déplacer les primates vers un sanctuaire.

« Pour Cher, nous voulons l’inviter dans notre zoo si elle vient en Thaïlande afin qu’elle puisse voir à quel point nous nous occupons du gorille avec amour et soin », a déclaré M. Sermsirimongkol.