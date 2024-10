Cher, Dave Matthews Band et d’autres intronisés au Temple de la renommée du rock & roll

Le pouvoir des superstars est arrivé tôt lors de la 39ème cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame à Cleveland samedi soir, alors que Cher montait sur scène et rejoignait Dua Lipa, qui a ouvert le spectacle avec « Believe », le hit dance-pop de 1998 qui a revitalisé la carrière du chanteur. .

Dans un discours d’acceptation franc et conversationnel, Cher a plaisanté sur sa longue attente avant d’être intronisée (elle était éligible pour la première fois il y a plus de trois décennies), disant à la foule du Rocket Mortgage FieldHouse et à ceux qui diffusaient l’émission en ligne : « C’était plus facile de divorcer de deux hommes que ce qu’il y avait au Rock & Roll Hall of Fame. Elle a évalué ses propres capacités vocales (« Je suis une bonne chanteuse. Je ne suis pas une grande chanteuse », a-t-elle décidé, mais elle a ajouté : « J’ai changé le son de la musique pour toujours ») et a réfléchi aux nombreuses réinventions qui ont soutenu sa carrière sur 60 ans.

« Ma vie a été des montagnes russes, et la seule chose que je n’ai jamais faite, c’est de ne jamais abandonner », a déclaré Cher, 78 ans, en s’adressant directement aux femmes : « Nous avons connu des moments difficiles, et nous continuons à lutter, et nous continuons et nous continuons à construire, et nous sommes quelqu’un. Nous sommes spéciaux.

La persévérance était un thème récurrent tout au long de la cérémonie de cinq heures et demie, qui rendait également hommage à deux piliers des années 70 et 80 : le groupe funk et disco Kool & the Gang et le groupe pop-rock Foreigner. Peter Frampton, 74 ans, qui lutte contre la myosite corporelle à inclusion d’une maladie musculaire dégénérative, a remercié David Bowie de l’avoir sauvé d’un point bas – « Je n’avais aucune idée de l’énorme cadeau que David me faisait » – et a effectué une courte série depuis une chaise. . Mary J. Blige, 53 ans, a parlé de la foi tout au long de ses hauts et de ses bas (« Vous n’avez pas besoin d’attendre d’être parfait pour vous sentir digne. Vous en êtes digne ») avant une superbe performance de trois chansons.