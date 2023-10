Alleman lui a demandé de mettre tous les doigts de porc dans un sac à fermeture éclair et de les assaisonner de sel et de poivre. Ensuite, il devait verser du vinaigre dans le sac, le sceller et le laisser au réfrigérateur toute la nuit. Cette marinade au vinaigre, expliqua-t-il, était le secret pour attendrir même les coupes de viande les plus dures.

Il a déclaré que le processus était simple, prenait juste du temps et que le plat était traditionnellement cuit dans une marmite en Magnalite, mais il préfère les saveurs d’une marmite noire. Et comme il n’existait jusqu’à présent aucune recette documentée, il s’est appuyé sur ses sens et son expérience pour déterminer les quantités d’ingrédients appropriées.

Notre conversation a révélé certaines des nuances de la cuisine cajun. Ricky Gomez a expliqué que les puristes du jambalaya adhèrent à leur propre formule riz-eau et cuisinent le tout ensemble. En revanche, il choisit de préparer le riz séparément pour garantir que chaque grain est bien cuit.