La “Déesse de la pop” Cher a admis qu’elle n’aime pas le son de sa propre voix.

La chanteuse de “Believe”, 77 ans, a parlé franchement de son son unique et a qualifié sa voix de “bizarre”.

“Je n’ai jamais autant aimé ma voix. Si j’avais le choix, j’en aurais probablement une autre, mais je n’ai pas eu mon choix. J’ai eu la voix de ma mère”, a expliqué Cher lors d’une interview de couverture pour Paper Magazine.

“C’est bizarre. Ça ne ressemble pas à un homme, ça ne ressemble pas à une femme. Je suis quelque part plus entre les deux. J’ai ce style étrange.”

Les fans reconnaîtront peut-être la voix emblématique de la chanteuse emblématique dans ses morceaux à succès « I Got You Babe », « If I Could Turn Back Time », « Strong Enough » et bien plus encore.

Cependant, la superstar a continué à détailler ce qu’elle n’aime pas spécifiquement dans le son de sa voix.

“Je ne prononce pas mes R. Je suppose que certaines consonnes sont difficiles à chanter”, a-t-elle ajouté. “Je ne l’ai jamais beaucoup aimé. Je veux dire, les gens semblent l’aimer, et je suis heureux comme une palourde, mais je ne l’aurais pas cueilli.”

Les commentaires de Cher font suite à la sortie de son nouvel album de Noël.

“Christmas” sera le 27ème album studio de Cher et son premier projet avec du matériel original en dix ans.

Des amis célèbres, dont Cyndi Lauper, Stevie Wonder et Darlene Love, figureront sur l’album des fêtes.

Cher est une artiste légendaire de l’industrie musicale depuis des décennies et elle a réfléchi à sa longue carrière.

“J’ai fait tellement d’albums, et certains de ceux que je pensais être aussi bons que je pouvais aimer un de mes albums n’étaient pas des succès. Et puis d’autres qui ne m’excitaient pas vraiment. [were]”, a ajouté Cher.

“Donc, j’aime cet album. Je ne suis pas fan du Cher, mais j’aime le faire.”

Cher sort actuellement avec Alexander “AE” Edwards, cadre d’Universal Music Group, 37 ans.

Elle avait déjà évoqué une collaboration avec Edwards, qui a produit une chanson sur “Christmas”.

“C’est un excellent producteur”, a-t-elle déclaré à People. “Je l’ai laissé faire ‘Drop Top Sleigh’. C’est une chose difficile à faire quand on est amoureux de quelqu’un, et qu’ensuite on dit : “OK, prends ce disque et fais-en ce que tu veux.” Mais j’avais la foi. Et j’étais tellement ravi. “