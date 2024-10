CHER ABBY : Une bague mal placée mène à un blâme mal placé

Photo par photo d’archive / Getty Images

Contenu de l’article CHER ABBY : Un voisin et ami de longue date m’a accusé d’avoir volé une bague. Je lui avais fourni un moyen de transport pour rendre visite à son mari alors qu’il était en cure de désintoxication après une jambe cassée. Je l’ai également emmenée faire d’autres courses.

Contenu de l’article Un jour, elle était bouleversée. Elle m’a dit qu’elle avait perdu un mouchoir enroulé qui contenait quelque chose d’important, mais elle n’a pas voulu me dire ce que c’était. Finalement, elle a dit qu’elle avait une bague spéciale enroulée là-dedans, alors nous avons fouillé ma voiture plusieurs fois. J’ai essayé de l’aider à revenir sur ses pas et je lui ai également demandé quand et où elle avait pu laisser son portefeuille ouvert ou sans surveillance. Elle a ensuite dit que j’étais la seule à avoir été avec son portefeuille et qu’elle faisait toujours très attention à son sac. J’ai négligé son accusation subtile parce que je savais qu’elle était bouleversée et frustrée. Plus tard, ma voisine est venue dîner avec ma famille et je lui ai fait faire un autre tour ou deux. Puis elle a raccroché de manière menaçante. Lorsque je suis allé chez elle (avec un cadeau de nourriture) pour remédier à la situation, elle n’a pas répondu à la porte, même si je suis presque certain de l’avoir entendue à l’intérieur. Après cela, j’ai arrêté de répondre à ses messages téléphoniques demandant plus de trajets et d’autres aides. J’espérais qu’elle retrouverait son objet égaré.

Contenu de l’article Aujourd’hui, elle a frappé à ma porte d’entrée alors que j’étais absent et a envoyé à ma fille de 13 ans un message de colère disant qu’elle voulait récupérer sa bague. Ma fille était très contrariée, car ce sont des voisins que nous connaissons depuis longtemps et avec qui nous avons toujours été amicaux. C’est extrêmement pénible et je ne sais pas comment réagir ni comment résoudre ce problème. — INNOCENTS AU COLORADO CHER INNOCENT : Votre voisine a peut-être interprété le fait que vous ne répondiez pas à ses messages comme un signe de culpabilité. Vous pouvez réitérer que vous êtes innocent jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, car je suppose que sa décision était à peu près décidée que vous étiez coupable après qu’elle vous ait « subtilement » accusé d’avoir pris la bague. À moins de passer un test au détecteur de mensonge pour prouver votre innocence, je doute que vous puissiez dire quoi que ce soit pour la convaincre. C’est regrettable, mais votre longue amitié avec cette femme est terminée. Même si elle retrouve sa bague, votre relation ne sera plus jamais la même.

Contenu de l’article VIDÉO RECOMMANDÉE Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo CHER ABBY : Si vous invitez un homme à dîner trois fois et qu’à chaque fois il vous dit qu’il a déjà mangé, est-il acceptable d’arrêter d’essayer d’être un ami ? Je pense qu’il aurait pu être plus honnête à propos de son alimentation et dire quelque chose comme : « Puis-je juste prendre un soda ou un café ? J’adorerais passer du temps avec toi. Quoi qu’il en soit, j’ai arrêté de lui parler, puis il m’a demandé pourquoi je ne le demandais toujours pas. Quand je lui ai expliqué pourquoi, il m’a dit qu’il m’avait dit de l’emmener le jour de son anniversaire. Vous ne voulez pas de ma compagnie jusqu’à ce que cela vous convienne ? Maintenant, je suis confus. Je pense que je vais chercher un ami ailleurs. — IGNORÉ À L’EST CHER IGNORÉ : Quand quelqu’un refuse trois invitations, cela signifie qu’il n’est pas intéressé. Rendez service au pauvre gars (et à vous-même) : arrêtez d’essayer de scénariser vos relations et cherchez l’amitié ailleurs. — Dear Abby est écrit par Abigail Van Buren, également connue sous le nom de Jeanne Phillips, et a été fondée par sa mère, Pauline Phillips. Contactez Chère Abby à ChèreAbby.com ou PO Box 69440, Los Angeles, CA 90069.

