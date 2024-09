Cher abandonne « volontairement » son fils, Elijah ?

Cher vient d’abandonner sa lutte pour obtenir la tutelle de son fils, Elijah Blue Allman.

Malgré la Croire La chanteuse craignant que la vie de son fils soit « en danger » s’il était laissé à lui-même, Cher a abandonné toute tentative de prendre le contrôle des activités et de la gestion financière d’Allman.

La superstar a déposé une première demande de tutelle en 2023 lorsqu’elle craignait que son fils, qu’elle partage avec le défunt musicien, Gregg Allman, ne soit pas apte à prendre soin de lui-même ou à « gérer ses propres ressources financières » en raison de ses problèmes de consommation de drogue.

« Tous les fonds distribués à Elijah seront immédiatement dépensés en drogue, laissant Elijah sans ressources pour subvenir à ses besoins et mettant la vie d’Elijah en danger », a-t-elle écrit dans le document juridique, choisissant d’obtenir la tutelle.

Cependant, Elijah Blue Allman a répondu à la demande de sa mère en déclarant que même s’il avait lutté « contre la dépendance et dépensé de l’argent de manières qui n’étaient pas toujours les plus responsables » auparavant, il était désormais « clean et sobre ».

À la lumière de la procédure générale, PERSONNES Le magazine s’est entretenu avec l’avocat d’Allman, qui a déclaré : « L’équipe de M. Allman a défendu avec succès l’offre, ce qui a amené Cher à rejeter volontairement sa requête. »