Cher abandonne sa demande de tutelle sur son fils

Le cabinet d’avocats qui le représente, Cage & Miles, a déclaré à la BBC dans un communiqué que le résultat « permet aux parties de se concentrer sur la guérison et la reconstruction de leur lien familial, un processus qui a commencé pendant la médiation et se poursuit aujourd’hui ».

Le chanteur a demandé une mise sous tutelle en décembre dernier, invoquant les problèmes présumés de toxicomanie et de santé mentale d’Elijah Blue Allman, 48 ans.

La pop star américaine Cher a abandonné sa demande de contrôle légal sur les affaires personnelles et financières de son fils, selon ses avocats.

La BBC a contacté l’avocat de Cher pour obtenir ses commentaires.

Ce licenciement intervient après que la chanteuse de If I Could Turn Back Time et son fils ont accepté de suspendre leur bataille judiciaire en mai pour tenter de résoudre l’affaire en privé, ont rapporté les médias américains à l’époque.

Lorsqu’elle a déposé sa première demande de mise sous tutelle, Cher a fait valoir que M. Allman était « pratiquement incapable de gérer ses ressources financières ».

Une tutelle est généralement accordée par un tribunal aux personnes qui ne sont pas en mesure de prendre leurs propres décisions, comme celles atteintes de démence ou d’autres maladies mentales.

Il peut être utilisé pour gérer les affaires financières ou médicales d’une personne.

Avant la fin de 2023, M. Allman devait recevoir des actifs d’une fiducie – créée par son défunt père, le musicien Gregg Allman – en vertu de laquelle il avait droit à des paiements réguliers.

Cher, 78 ans, avait déposé deux demandes de tutelle temporaire immédiate, qui ont toutes deux été refusées, bien qu’une offre de tutelle à plus long terme n’ait pas été résolue.

Dans les documents judiciaires, les avocats de Cher ont déclaré que la chanteuse était « préoccupée par le fait que tous les fonds distribués à Elijah soient immédiatement dépensés en drogue, laissant Elijah sans actifs pour subvenir à ses besoins et mettant sa vie en danger ».

Le dossier indique qu’elle a « travaillé sans relâche pour qu’Elijah soit soigné et pour lui apporter l’aide dont il a besoin ».

Son fils, quant à lui, a déclaré qu’après avoir lutté contre la dépendance et de mauvais choix financiers, il était sobre et recevait un traitement régulier.

En rejetant les offres de tutelle temporaire, la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Jessica Uzcategui, a déclaré que M. Allman avait prouvé qu’il avait « géré ses finances » et « était resté sans drogue ».

Le juge a déclaré à l’époque que le désir de la star d’être placée sous tutelle provenait d’un sentiment d’inquiétude, mais son équipe juridique argumentait sur la base d’hypothèses et de « craintes ».

L’année dernière, Cher a nié une affirmation de l’épouse de son fils selon laquelle la pop star avait engagé quatre hommes pour le kidnapper dans une chambre d’hôtel de New York.