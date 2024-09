Cher abandonne la tutelle de son fils Elijah Blue Allman

Cher a abandonné sa candidature pour être nommée tutrice de son fils Elijah Blue Allman.

Près de neuf mois après que Cher, 78 ans, ait demandé à devenir la tutrice de son fils de 48 ans, un avocat de la superstar lauréate d’un Grammy a annoncé vendredi qu’elle souhaitait mettre fin à la procédure judiciaire, selon Pierre roulante.

Le média a également noté que l’équipe juridique de Cher avait demandé à la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Jessica A. Uzcategui, que l’affaire soit classée sans préjudice, ce qui signifie qu’elle pourrait potentiellement déposer une autre requête à l’avenir.

Dans sa plainte du 27 décembre, Cher a allégué qu’Elijah Allman, son seul enfant avec son défunt mari Gregg Allman, souffrait de « graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie » qui le rendaient incapable de gérer ses actifs financiers, affirme-t-elle. Elijah Allman s’était opposé à la mise sous tutelle dans des documents judiciaires.

Les avocats d’Allman ont qualifié cette décision de « victoire juridique majeure » dans une déclaration partagée avec USA TODAY vendredi.

« Sous la direction stratégique d’Avi Levy, associé à Los Angeles, et l’expertise juridique de Steven Brumer, avocat principal à San Diego, l’équipe a défendu avec succès Elijah, ce qui a conduit Cher à rejeter volontairement sa requête », peut-on lire dans le communiqué. « Ce résultat permet aux parties de se concentrer sur la guérison et la reconstruction de leur lien familial, un processus qui a commencé pendant la médiation et qui se poursuit aujourd’hui. »

USA TODAY a contacté les avocats de Cher pour obtenir leurs commentaires.

Le licenciement volontaire intervient près de huit mois après que l’affaire de Cher a été durement touchée lorsque le juge a statué « qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves fournies » pour nommer Cher comme tutrice temporaire de la succession de son fils.

Auparavant, Allman avait déclaré dans des documents judiciaires que la tutelle de sa succession n’était pas nécessaire et que sa mère n’était « pas apte à remplir » ce rôle, comme le montrent les documents.

Il a déclaré qu’après avoir lutté contre la dépendance et pris des décisions financières irresponsables dans le passé, il reçoit un traitement professionnel et assiste régulièrement aux réunions des Alcooliques anonymes, selon les dossiers judiciaires.

« Étant donné que je n’ai plus de dossier de dissolution actif, je pense que ma femme aurait la priorité pour être nommée tutrice, si nécessaire, mais je n’en ai pas besoin non plus », a déclaré Allman dans son objection à la requête de Cher. « En aucun cas, je ne serais à l’aise avec le fait que ma mère soit ma tutrice, même si cela était nécessaire. »