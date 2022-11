Cher a été aperçue main dans la main avec un directeur musical de la moitié de son âge à Los Angeles

Cher a été repéré à Los Angeles mercredi soir, tenant la main du directeur musical Alexander “AE” Edwards.

L’icône de la musique de 76 ans et l’homme beaucoup plus jeune – qui a 36 ans – ont été vus quittant le dîner chez Craig’s avant de se diriger vers le Nice Guy, une boîte de nuit. Le couple a été rejoint par le rappeur Tyga.

Edwards, un directeur musical de Def Jam, a déjà été lié de manière romantique au mannequin Amber Rose. En août 2021, il a admis avoir trompé Rose avec 12 femmes, selon Personnes.

Le modèle a d’abord été lié de manière romantique à Edwards en 2018.

CHER ADMET QU’ELLE “AIME” ET AIME TOUJOURS EX VAL KILMER: “IL EST COMME PERSONNE QUE JE N’AI JAMAIS CONNU”

L’année dernière, la légende de la musique Cher a parlé de son ex Val Kilmer, disant qu’elle “aimait” et “aime toujours” l’acteur.

“Il ne ressemble à personne que j’ai jamais connu”, a écrit la chanteuse et actrice dans un essai personnel publié par People. “Il est exaspérant et hystérique. Passionnant et drôle, et ne fait pas ce que n’importe qui d’autre fait. Je ne sais pas comment nous sommes restés amis, nous l’avons fait. Nous n’avons pas essayé. Nous étions juste.”

Kilmer a affirmé dans ses mémoires que lui et Cher se sont rencontrés en 1981, apparemment alors qu’ils assistaient à une fête d’anniversaire organisée par Meryl Streep, selon Cher.

“Je l’aimais – et je l’aime”, a écrit Cher.

“JE [just wrote to him], j’ai dit, ‘Valus Maximus, je suis désolé si j’ai fait quoi que ce soit pour te p — ou te blesser. Je t’aime et ton documentaire était tout… J’aime les choses qui m’ont énervé, les choses qui m’ont rendue hystérique, étonnée, blessée, étonnée, etc. Tu es courageuse et plus que brillante. Éthel.'”