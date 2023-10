Cher a enfreint sa règle en matière de fréquentation lorsqu’Alexander ‘AE’ Edwards lui a demandé de sortir avec lui : ‘J’ai fait ce que j’avais dit de ne pas faire !’

Cher est amoureuse, et cela s’est produit d’une manière à laquelle elle ne s’attendait pas.

La légende de la chanson a révélé cette semaine qu’elle avait commencé à sortir avec son petit ami, Alexander « AE » Edwards, 37 ans, après qu’il lui ait envoyé un texto après leur première brève rencontre à la Fashion Week de Paris l’année dernière.

« C’était vraiment choquant, parce que les gens ne donnent tout simplement pas mon numéro », a déclaré l’interprète de « Believe » au magazine People après avoir découvert qu’un ami commun avait partagé ses numéros avec lui.

L’homme de 77 ans a ajouté : « J’avais dit à tous mes amis : ‘Nous sommes trop vieux pour sortir avec des hommes vraiment plus jeunes, et je ne tomberai jamais amoureux par SMS.’ Alors j’ai fait ce que j’avais dit de ne pas faire ! »

L’ancienne de « Sonny & Cher Comedy Hour » a déclaré qu’elle n’était « pas surprise » que les gens soient fascinés par leur relation.

« Alexandre a des dents en diamant, des tatouages, des cheveux blancs et il est bien plus jeune », a-t-elle déclaré. « C’est un homme magnifique. En plus, je pense que c’est amusant de s’intéresser à la vie amoureuse de quelqu’un d’autre ! »

Cher a été mariée à sa co-star et partenaire de chant Sonny Bono de 1964 à 1975 et au musicien Gregg Allman de 1975 à 1979.

Elle a également brièvement fréquenté Warren Beatty lorsqu’elle était adolescente et le directeur David Geffen, le leader de KISS Gene Simmons et les acteurs Tom Cruise et Val Kilmer après son divorce.

En 2013, Cher a déclaré à Andy Cohen dans « Watch What Happens Live » que Cruise était « dans le Top 5 » de ses meilleurs amants.

Cher et Bono ont commencé comme amis puis colocataires après s’être rencontrés lors d’une fête en 1962.

Elle a déclaré dans son émission de radio SiriusXM que Bono lui avait dit un jour avant que leur relation ne devienne romantique : « Je ne te trouve pas particulièrement attirante. »

Ils ont accueilli un enfant ensemble, Chaz Bono, et Cher a demandé le divorce, invoquant une « servitude involontaire » après que leur relation soit devenue tendue, et elle l’a accusé d’être un coureur de jupons contrôlant, en 1975.

Elle a également eu son plus jeune fils Elijah Blue Allman lors de son deuxième mariage.

Cette semaine, la star de « Moonstruck » a qualifié son petit ami actuel de « très spécial ».

« Je déteste quand les gens disent que les gens sont spéciaux, mais beaucoup de gens disent que je suis spéciale, donc je peux dire qu’il est spécial », a-t-elle plaisanté. « Peu importe ce qui arrive, j’adore être avec lui. Il me fait rire et nous nous amusons. Ce que j’ai appris, c’est qu’il n’est jamais trop tard. Si vous écriviez toutes les statistiques, vous diriez : « Eh bien, c’est voué à l’échec ». .’ Mais nous sommes ensemble depuis un an, et si ce n’était qu’un an, cela en aurait valu la peine. J’ai passé de très bons moments. »

Comme avec Bono, Cher a également collaboré professionnellement avec Edwards, lui demandant de produire une chanson sur son tout premier album de Noël.

« C’est un excellent producteur », a-t-elle déclaré à People. « Je l’ai laissé faire ‘Drop Top Sleigh’. C’est une chose difficile à faire quand on est amoureux de quelqu’un, et qu’ensuite on dit : « OK, prends ce disque et fais-en ce que tu veux. » Mais j’avais la foi. Et j’étais tellement ravi. «

Elle a ajouté à propos de leur relation : « Si vous êtes heureux, vous ne pouvez pas penser à combien de temps cela va durer. Vous devez penser à ‘Comment vous sentez-vous ?’ et vivre l’instant présent. »