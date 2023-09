Cher, 77 ans, partage ses secrets pour rester jeune

Cher partage ses secrets pour paraître jeune.

L’interprète de « Si je pouvais remonter le temps » a parlé de garder ses cheveux longs et de faire « les mêmes choses » qu’elle a toujours fait, tandis que la femme de 77 ans a parlé de son vieillissement.

« Je n’arrive tout simplement pas à croire que j’aurai 80 ans à un moment donné, plus tôt que je ne le souhaiterais », a déclaré Cher lors d’une apparition dans « Good Morning Britain ». « Et je porterai toujours mes jeans et je porterai toujours les cheveux longs et je ferai toujours les mêmes choses que j’ai toujours faites. »

CHER CÉLÈBRE SON 77E ANNIVERSAIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN QUESTIONNANT L’ÂGE : « QUAND VAIS-JE ME SENTIR VIEILLE ? »

« Je me souviens quand mon amie Paulette et moi parlions du moment où nous allions devoir nous couper les cheveux et arrêter de porter des jeans, parce qu’à l’époque, il semblait que c’était ce que faisaient les femmes – et cela n’est pas encore arrivé. »

Pour Cher, elle attribue à sa famille son apparence jeune et continue. La mère du musicien a vécu jusqu’à 96 ans.

« Les gènes de ma famille sont assez étonnants », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si ne pas se sentir vieux rajeunit. Je suis au courant des tendances. J’ai beaucoup de jeunes amis. J’ai de vieux amis aussi. Honnêtement, je n’essaie pas de me sentir jeune. Je n’essaie pas de me sentir jeune. sois jeune. Je suis qui je suis. Je m’entends juste. »

Cher a fêté son 77e anniversaire en mai.

« Ok, est-ce que quelqu’un peut me dire S’IL VOUS PLAIT… Quand vais-je me sentir VIEILLE. C’est ridicule », écrivait-elle sur Twitter, maintenant connu sous le nom de X, à l’époque.

« Je n’arrête pas d’entendre ces chiffres, mais honnêtement, je n’arrive pas à les comprendre », a-t-elle poursuivi. « QU’EST-CE QUE LES # !? Je suis dyslexique et les # sont durs pour moi. »

En 2020, Cher a parlé au Guardian de la façon dont elle reste sous les projecteurs – en attribuant le mérite à sa routine de remise en forme.

« J’ai travaillé toute ma vie pour garder ma force dans mon corps », a-t-elle expliqué. « Il y a des filles de 20 ans qui ne peuvent pas faire ce que je fais. »

Elle a également donné aux fans un aperçu de sa routine d’entraînement dans une publication sur les réseaux sociaux de 2022, révélant que la pop star aime les abdominaux, la zumba, le yoga et les murs assis ainsi qu’un cours de step.

