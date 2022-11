Cher, 76 ans, vu main dans la main avec Alexander “AE” Edwards, 36 ans

Qu’est-ce qu’il se passe ici???? C’est la question posée au milieu des photos d’un couple hollywoodien improbable.

La chanteuse légendaire Cher, 76 ans, et le producteur de musique, Alexander “AE” Edwards, 36 ans, ont été vus se tenant la main cette semaine alors qu’ils se promenaient dans Craig’s.

Considérant que le restaurant LA est un point chaud pour les célébrités, ils savaient probablement que les papas seraient présents et leurs tenues coordonnées suggéraient également qu’il s’agissait d’une sorte de sortie.

Les photos montrent les deux portant des coupes entièrement noires – Cher portait une veste noire avec un haut en cuir découpé sexy en dessous et un jogging noir fluide tandis qu’Alex portait une chemise boutonnée en cuir, un pantalon en satin et un caban jusqu’aux genoux.

Les photos montraient également les 32 dents incrustées de diamants d’AE exposées alors qu’il agrippait la paume de Cher.

Les deux ont rencontré le meilleur ami d’AE, Tyga, au restaurant, qui est arrivé juste avant eux et a exhorté les photographes à attraper le couplage bizarre par eux-mêmes. “Tu vas manquer le réel photo,” TMZ rapports qu’il a dit à leurs caméras.

AE a ensuite été photographiée en train d’embrasser la main de Cher sur la banquette arrière d’un SUV sombre au milieu des spéculations selon lesquelles ils retournaient chez elle à Malibu.

Alexander “AE” Edwards a été dénoncé pour avoir triché par Amber Rose

Cela signifie-t-il donc qu’AE croit en “l’amour après l’amour” ? En 2021, lui et Amber Rose ont mis fin à leur relation après que le fondateur de Slut Walk l’ait dévoilé sur les réseaux sociaux en affirmant qu’il l’avait trompée avec 12 femmes.

AE a admis les allégations et a déclaré qu’être fidèle allait à l’encontre de sa “vraie nature”. Malgré la honte publique, les deux ont été aperçus ensemble une semaine plus tard et le mois suivant, ils ont fait un voyage en couple à Dubaï.

Il semble maintenant que les choses soient à nouveau terminées, et AE est passé à la chanteuse “Believe”.

Lorsque les photos de la soirée de Cher et AE ont été publiées, de nombreux commentateurs ont félicité Alex pour avoir mis le célèbre chanteur en sac malgré leur écart d’âge de 40 ans. Je sais déjà que Lil Duval est quelque part en train de crier : “Les City Boys up babyyyy ” mais si Amber galopait dans La Cité des anges avec un homme de 76 ans, les commentaires ne seraient pas si gentils.

Que pensez-vous de cette paire improbable ?