Cher, 76 ans, profite d’un rendez-vous amoureux avec son nouveau petit ami Alexander Edwards, 36 ans, à Los Angeles

L’histoire d’amour de Cher et Alexander “AE” Edwards va bon train alors que le couple a récemment profité d’un rendez-vous amoureux au Nobu à Malibu, en Californie, lundi soir.

Sur un instantané, Edwards et le chanteur sont vus se tenant la main, tandis que sur une autre photo, Edwards place sa main sur le dos de Cher alors qu’ils sortent du point chaud des célébrités.

Pour la sortie, Cher portait un blazer à fleurs foncé avec des bottes noires tandis que son petit ami portait un pull gris, avec un pantalon assorti et des chaussures noires.

Plus tôt ce mois-ci, la chanteuse “Believe” s’est exprimée sur les réseaux sociaux après avoir été critiquée pour sa nouvelle relation avec Edwards, qui a 40 ans de moins qu’elle. Cher a écrit sur Twitter : “Je ne nous défends pas. Les haineux vont détester… non [sic] Peu importe que nous soyons heureux et que nous ne dérangeons personne.”

CHER SPOTTED HOLDING HANDS WITH MUSIC EXECUTIVE MOITIÉ DE SON ÂGE À LOS ANGELES

Edwards est sorti avec le mannequin Amber Rose de 2018 à 2021. L’ancien couple partage un enfant ensemble.

En plus de claquer les ennemis, Cher a répondu aux questions brûlantes de ses fans sur sa relation avec le directeur musical.

Elle a révélé qu’elle avait rencontré son nouveau petit ami lors de la Fashion Week de Paris, au cours de laquelle elle a participé au défilé Balmain.

Un fan a dit à Cher : “Il ferait mieux de te traiter comme la reine que tu es”, ce à quoi elle a répondu “COMME A” avec un emoji couronne.

Ce n’est pas la première relation de haut niveau que Cher a eue. En plus d’être mariée à Sonny Bono et Greg Allman, elle est également sortie avec Val Kilmer et Tom Cruise.

Cher a dit un jour dans une interview : “J’aime les hommes. Je pense que les hommes sont les plus cool, mais tu n’as pas vraiment besoin d’eux pour vivre. Ma mère m’a dit : ‘Tu sais ma chérie, un jour tu devrais t’installer et te marier un homme riche.’ J’ai dit : ‘Maman, je suis un homme riche.'”

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.