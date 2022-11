Cher, 76 ans, dit qu’elle et son petit ami Alexander Edwards, 36 ans, sont “parfaitement assortis”

Cher chante les louanges de son petit ami, Alexander “AE” Edwards, qui est de 40 ans son cadet.

L’icône de la musique dit qu’ils sont “parfaitement assortis”, ajoutant qu’elle l’aime parce qu’il “n’avait pas peur”.

Cher mercredi a tweeté une photo de son homme ne portant rien d’autre que ses sous-vêtements, disant qu’il était juste “accroché (sic)”.

Le tweet a attiré beaucoup d’attention de la part de ses fans, incitant la femme de 76 ans à révéler à quel point ses sentiments sont profonds pour Edwards.

Lorsqu’un de ses partisans a demandé quelle qualité Cher admirait le plus chez Edwards, elle a répondu jetez un coup d’œil à leur romance, répondant que “Il est gentil, intelligent, hilarant… et nous [kiss] Comme des ados.”

Un autre fan a écrit : “Il est si beau Cher. Je comprends vraiment pourquoi tu l’aimes.” Et l’interprète de “Believe” n’a pas pu s’empêcher de complimenter encore plus son homme en tweetant : “Je [love] LUI PARCE QU’IL N’A PAS PEUR. IL EST GENTIL, HILARANT, INTELLIGENT, TALENTUEUX, BEAU. NOUS PARLONS ET RIONS. NOUS SOMMES PARFAITEMENT ADAPTÉS.”

Elle a ensuite commenté leur différence d’âge en disant: “EST-CE QUE JE SOUHAITE ÊTRE PLUS JEUNE, YAH, JE NE SUIS PAS BOO FN HOO.”

CHER REPÉRÉE AVEC UN HOMME MOITIÉ DE SON ÂGE, REJOIGNANT UNE LONGUE LISTE D’AMOUREUX DE HOLLYWOOD, DONT TOM CRUISE ET VAL KILMER

Le couple a été aperçu pour la première fois main dans la main lors d’une soirée à Los Angeles au début du mois. Cher et Edwards ont reçu des critiques sur leur écart d’âge de 40 ans, mais ils ne semblent pas s’en soucier.

CHER, 76 ANS, PROFITE D’UNE NUIT AVEC SON NOUVEAU PETIT AMI ALEXANDER EDWARDS, 36 ANS, À LOS ANGELES

À Thanksgiving, Cher a admis que leur relation “avait l’air étrange”, mais a déclaré que l’amour “ne connaissait pas les mathématiques”.

Ce n’est pas la première fois que Cher prend la parole après que sa romance avec Edwards a été critiquée. Plus tôt ce mois-ci, elle a riposté sur les réseaux sociaux en écrivant sur Twitter : “Je ne nous défends pas. Les haineux vont détester… Peu importe que nous soyons heureux et que nous ne dérangeons personne.”

Cher a également révélé qu’elle et son nouveau mec se sont rencontrés lors de la Fashion Week de Paris, où elle a participé au défilé de mode Balmain.

Edwards, un cadre musical de Def Jam, était précédemment sorti avec le mannequin Amber Rose de 2018 à 2021. L’ancien couple partage un enfant ensemble.

Cher n’est pas non plus étranger aux projecteurs sur les relations, ayant participé à plusieurs romances très médiatisées dans le passé. En plus d’être mariée à Sonny Bono et Greg Allman, elle est également sortie avec Val Kilmer et Tom Cruise.

L’actrice a expliqué qu’elle “aime toujours” Kilmer dans un essai publié l’année dernière.

“Il ne ressemble à personne que j’ai jamais connu”, a-t-elle écrit pour le magazine People. “Il est exaspérant et hystérique. Passionnant et drôle, et ne fait pas ce que n’importe qui d’autre fait. Je ne sais pas comment nous sommes restés amis, nous l’avons fait. Nous n’avons pas essayé. Nous étions juste.”

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.