Les vacanciers australiens sont exhortés à acheter des bons de voyage et à aider à lancer le tourisme dans les régions du pays touchées par les feux de brousse et le COVID-19.

Le programme régional de bons touristiques de Victoria débutera vendredi, offrant à chaque ménage la possibilité de demander l’un des 120 000 bons d’une valeur de 200 $ chacun.

Les 40000 premiers bons seront libérés lors du lancement, le reste étant déployé par étapes jusqu’à fin mai 2021.

Le ministre du Tourisme de Victoria, Martin Pakula, s’attend à ce que le programme soit très populaire, en particulier la première étape, qui concerne les voyages entre le 12 décembre et le 22 janvier.

«Je m’attendrais à ce que la demande dépasse potentiellement l’offre, comme cela a été le cas dans d’autres régions du pays», a-t-il déclaré.

Les vacanciers sont invités à voyager dans la région en Australie avec des chèques touristiques lancés dans trois États. Sur la photo: une femme pose sur la péninsule de Fleurieu en Australie du Sud

Les ménages peuvent s’inscrire pour les bons à partir de 10h le vendredi et recevront les 200 $ après leur voyage.

Mais les touristes devront dépenser un minimum de 400 $ en hébergement, expériences ou visites dans la région de Victoria, ainsi qu’au moins deux nuits d’hébergement, pour être éligibles au programme.

« Nous ne distribuons pas 200 $ à l’avance, il doit y avoir une certaine rigueur appropriée pour l’État », a déclaré M. Pakula.

Les destinations de la vallée de la Yarra, de la péninsule de Mornington et de la Bellarine seront éligibles au programme, et les ménages peuvent postuler même si leur voyage a déjà été réservé.

Le programme de bons de voyage de 28 millions de dollars a été annoncé dans le budget de l’État en novembre comme passé d’un forfait touristique de 300 millions de dollars, qui a également alloué de l’argent pour moderniser les infrastructures le long de la Great Ocean Road, ainsi qu’au promontoire Wilsons et aux Grampians.

Le programme de tourisme démarre alors que Victoria a atteint 41 jours sans nouveau cas de coronavirus acquis localement jeudi, et que l’État rouvre ses portes aux voyageurs internationaux après l’un des verrouillages les plus durs au monde.

Des bons de tourisme régionaux victoriens seront disponibles pour les voyageurs à partir de vendredi. Sur la photo: Sorrento sur la péninsule de Mornington

Les bons Great State d’Australie-Méridionale seront disponibles pour les voyageurs inter-États le 5 janvier.

Les bons comprennent 100 $ à dépenser pour l’hébergement dans la ville d’Adélaïde et dans le nord d’Adélaïde et 50 $ dans la banlieue et la région de l’Australie du Sud.

Les candidats retenus ont du 7 au 31 janvier pour réserver avec leur bon et doivent voyager entre le 7 janvier et le 31 mars.

La première version du chèque tourisme de 200 $ du Territoire du Nord issu de la deuxième série d’inscriptions a déjà été allouée, et d’autres bons seront publiés.

Des bons sont disponibles pour les Territoriens de 18 ans et plus qui contribuent 200 $ de leur propre argent, le paquet de 16,2 millions de dollars visant à encourager les habitants à soutenir l’industrie touristique en difficulté.

Les candidats se verront rembourser 200 $ s’ils réservent un voyage à plus de 400 km de leur résidence permanente.

Le deuxième tour se déroulera jusqu’au 31 janvier.