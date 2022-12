Chèques des services sociaux coincés dans le courrier en raison des conditions météorologiques ; beaucoup n’arriveront qu’après Noël

Certains résidents de la Colombie-Britannique qui reçoivent des chèques mensuels d’aide au revenu par la poste pourraient ne pas les recevoir à temps pour Noël.

Black Press Media a appris que certains résidents d’un centre de traitement pour hommes d’Abbotsford, qui héberge des personnes aux prises avec leur dépendance, n’avaient pas reçu leurs chèques par la poste jeudi soir.

En règle générale, ils seraient envoyés avant l’avant-dernier mercredi du mois. Cependant, le mauvais temps a suspendu le service de Postes Canada dans de nombreuses régions, dont la vallée du Fraser.

Le gouvernement provincial exhorte la majeure partie de la province à rester chez elle vendredi, en raison d’une tempête hivernale particulièrement forte. Cela signifie que ceux qui n’ont pas reçu leurs chèques jeudi pourraient également ne pas avoir de chance vendredi.

Un membre du personnel du centre a déclaré que le problème affecte pratiquement tous leurs clients.

“Beaucoup de personnes sans abri et toxicomanes n’ont pas de compte bancaire”, a déclaré le travailleur.

Leur personnel a travaillé avec quelqu’un du ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté, mais aucune réponse claire ne leur avait été donnée jeudi soir.

“Je ne sais pas jusqu’où cela va se propager”, a ajouté le travailleur.

Black Press Media a entendu parler d’une poignée de résidents de la vallée du Fraser et de personnes d’autres régions de la province touchées par les conditions météorologiques, qui ont confirmé qu’ils n’avaient pas encore reçu leur chèque de janvier et qu’on leur avait dit de ne pas s’y attendre avant la semaine prochaine.

Une femme a déclaré que bien que son chèque d’invalidité soit arrivé par son dépôt direct comme d’habitude, un «chèque de milieu de mois» qui arrive par la poste n’est pas encore arrivé.

“Il est généralement livré le jour de l’invalidité”, a-t-elle déclaré à The News. « Je pense que pour tous ceux qui n’ont pas encore reçu le leur, c’est déjà assez difficile de vivre (de l’aide au revenu) ou d’une invalidité, puis de n’être payé qu’une fois par mois et des retards en plus. C’est déchirant.

Black Press Media a demandé des commentaires au ministère et à Postes Canada et mettra à jour cette histoire au fur et à mesure que de nouvelles informations seront reçues.

MISE À JOUR, 14h08 vendredi :

Les relations avec les médias de Postes Canada ont répondu à The News, affirmant que «la tempête a causé des retards sur plusieurs fronts et Postes Canada a également été touchée».

“Mardi, nous avons émis une alerte rouge de service de livraison pour la vallée du Fraser”, a déclaré le responsable des médias. «Cela signifiait qu’il n’y avait pas de livraison de courrier mardi. L’alerte a été mise à niveau en jaune mercredi, ce qui signifie que nous avons fait tout notre possible pour livrer le courrier, mais il y aurait des retards et peut-être pas de livraison.

Postes Canada a publié vendredi un avis aux médias à l’échelle du pays, annonçant qu’elle est actuellement en alerte de service rouge ou jaune dans toutes les régions, y compris la vallée du Fraser.

