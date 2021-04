La PRESSION est exercée sur Joe Biden pour introduire des paiements directs récurrents aux familles en difficulté alors que la pandémie de Covid continue de faire des ravages.

Une quatrième série de chèques de relance pourrait être sur les cartes après qu’il a été révélé qu’un tiers des Américains ont déclaré qu’ils ne pouvaient toujours pas joindre les deux bouts – malgré trois paiements envoyés l’année dernière.

Il y a des appels pour que des paiements mensuels soient versés aux familles en difficulté Crédits: Getty

Joe Biden subit des pressions pour donner le feu vert pour au moins un autre contrôle de relance Crédits: Splash

Cela a conduit à des appels pour que des paiements mensuels soient versés à ceux qui sont gênés par l’impact de la pandémie de Covid en cours.

La candidature de nouveaux contrôles est soutenue par les démocrates du Congrès qui exigent que le président continue de soutenir les Américains durement touchés jusqu’à la fin de la pandémie.

Selon les données du US Census Bureau, environ 30% des Américains n’ont pas réussi à couvrir les dépenses du ménage après avoir reçu leur troisième chèque de relance.

Biden est exhorté à inclure davantage de secours Covid dans le plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars qu’il est en train de formuler.

Une vingtaine de sénateurs démocrates américains, dont le président du Comité des finances, Ron Wyden de l’Oregon et Elizabeth Warren du Massachusetts, ont envoyé une lettre à Biden lui demandant de mettre de nouveaux paiements de secours dans son paquet d’infrastructure Build Back Better.

Les sénateurs ont écrit: « Les familles ne devraient pas avoir à se soucier de savoir si elles auront suffisamment d’argent pour payer les biens essentiels dans les mois à venir alors que le pays continue de lutter contre une pandémie mondiale. »

Une nouvelle analyse des données du recensement du projet de sécurité économique (ESP) à but non lucratif montre que la plupart des gens ont utilisé leurs récents chèques de 1 400 $ pour payer les biens essentiels, y compris la nourriture et les factures.

Dans la lettre, les sénateurs disent que près de six personnes sur dix pensaient que les paiements dureraient moins de trois mois.

Et un seul paiement direct de plus permettrait de sortir 6,6 millions d’Américains de la pauvreté, selon une étude du Urban-Brookings Tax Policy Center.

L’ESP, qui soutient le revenu garanti, a déclaré dans son rapport: « Cette aide critique a joué un rôle de premier plan en aidant les Américains à garder la tête hors de l’eau pendant cette récession. »

Mais la bataille pour faire passer le paquet de sauvetage covid de 1,9 billion de dollars de Biden le mois dernier met en évidence les obstacles à la réussite d’un quatrième test de relance.

Le projet de loi n’a reçu aucun soutien des républicains du Congrès, qui ont tous voté contre.

L’ESP demande également que de nouveaux paiements directs soient effectués pour aider ceux qui éprouvent des difficultés financières en raison des impacts continus de Covid.

La plupart des répondants à une enquête menée par Bankrate ont déclaré que l’argent de la troisième série de chèques de relance durerait moins de trois mois, si cela était le cas.

« Nous avons besoin d’au moins un autre chèque. » Adam Ruben, directeur de campagne à l’Economic Security Project (ESP), a déclaré à CNBC.