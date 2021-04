Les Américains pourraient être prêts à obtenir un autre chèque de relance de 1400 $ après qu’une étude a révélé que les familles entravées par la pandémie de coronavirus ont besoin de plus d’aide.

Le projet de sécurité économique demande que de nouveaux paiements directs soient effectués pour aider ceux qui éprouvent des difficultés financières en raison des impacts continus de Covid.

Des appels sont lancés pour qu’une autre série de chèques de relance soit envoyée pour aider les familles en difficulté Crédits: Getty

La plupart des Américains disent que la troisième série de contrôles durera moins de trois mois, a révélé une enquête. Crédits: Getty

La plupart des répondants à une enquête menée par Bankrate ont déclaré que l’argent de la troisième série de chèques de relance durerait moins de trois mois, si cela était le cas.

Il a également révélé que la majorité des gens prévoyaient d’utiliser l’argent pour les dépenses mensuelles, les articles essentiels au quotidien et le remboursement des dettes.

« Nous avons besoin d’au moins un autre chèque. » Adam Ruben, directeur de campagne du projet de sécurité économique (ESP), a déclaré à CNBC.

La recherche a également révélé que les chèques de 1 400 $ aideront à maintenir 11 millions de personnes hors de la pauvreté cette année.

Le rapport d’ESP ajoute: « Les preuves de l’année dernière montrent que les contrôles de relance sont les investissements les plus rapides et les plus efficaces pour aider les Américains à traverser cette crise, en sortant plus de personnes de la pauvreté que toute autre politique.

D’après le rapport, au cours de l’année écoulée, les trois cycles de chèques de relance ont contribué à augmenter les revenus de 20% des ménages les plus modestes.

Des paiements directs supplémentaires aideraient les familles les plus durement touchées financièrement par la pandémie, ajoute ESP.

Cela vient comme une poussée pour un quatrième chèque de relance et des paiements récurrents supplémentaires sont soutenus par jusqu’à 74 législateurs.

Environ deux semaines après que le président Joe Biden a signé le plan de relance de 1,9 billion de dollars, plus de 20 sénateurs démocrates se sont joints à l’appel pour des paiements récurrents lors du prochain cycle de relance.

Et maintenant, de plus en plus de membres du Congrès se sont joints à la poussée progressive pour une injection continue de liquidités dans les comptes bancaires des gens.

L’effort pour faire pression pour plus de contrôles tout au long de Covid-19 a commencé en janvier lorsque le représentant américain Ilhan Omar et 52 autres démocrates de la Chambre ont demandé à Biden et à la vice-présidente Kamala Harris de faire pression pour des contrôles récurrents.

« Une autre série de vérifications ponctuelles fournirait un calendrier temporaire, mais lorsque cet argent sera épuisé, les familles auront à nouveau du mal à payer les produits de première nécessité », ont déclaré les représentants dans la lettre envoyée à Biden et Harris, selon Newsweek.

Il y a de grands espoirs pour un quatrième contrôle de relance après qu’un sondage a révélé que «la majorité des Américains veulent des paiements récurrents de 2 000 $ Covid-19».

Un quatrième plan de relance de 1 400 dollars pourrait sortir 7,2 millions de personnes de la pauvreté, selon une analyse publiée le mois dernier par le Tax Policy Center de l’Urban Institute & Brookings Institution.