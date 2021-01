Les Américains ont maintenant reçu deux séries de chèques de relance, et les questions abondent sur la façon dont ces paiements sont liés à vos déclarations de revenus 2020 à l’approche de la saison de production.

Il y a un lien entre vos déclarations de revenus et les chèques de relance: les deux paiements – le premier fournissant 1200 $ par adulte admissible et 500 $ par enfant admissible et le second distribuant 600 $ pour chaque adulte et enfant admissible – étaient basés sur le revenu brut ajusté déclaré sur votre déclaration de revenus la plus récente.

Mais le processus de distribution des paiements de relance ne s’est pas toujours déroulé sans heurts. Dans certains cas, les gens n’ont pas du tout reçu leurs chèques – ou ont peut-être reçu le mauvais montant, étant donné des changements dans leur vie comme une perte d’emploi ou la naissance d’un enfant.

La bonne nouvelle est que la saison de dépôt des déclarations de revenus 2020 permettra aux personnes qui ont manqué un chèque ou qui en ont reçu trop peu de réclamer l’intégralité de leurs paiements de relance, que l’IRS enverra plus tard cette année via leurs remboursements d’impôt.

«Si vous n’avez pas reçu l’intégralité du paiement auquel vous aviez droit, alors il est possible que lorsque vous produisez votre déclaration de revenus 2020, vous finissiez par recevoir plus d’argent», explique Eric Bronnenkant, responsable de la fiscalité chez Betterment.

La poussée de Biden:Comment les décrets du président pourraient aider les plus démunis d’Amérique qui ont été battus par la pandémie de COVID-19

S’absenter pour raison de maladie:COVID provoque un nombre record d’absences en 2020

Mais, si vous avez reçu plus que ce à quoi vous aviez droit, l’IRS ne peut pas demander le remboursement, note-t-il. Certaines personnes dont les revenus ont bondi en 2019 ou 2020 par rapport à leurs déclarations de revenus antérieures – sur lesquelles l’IRS s’est appuyé pour déterminer si elles étaient admissibles aux paiements – peuvent se trouver dans cette situation.

«Si votre situation économique change – disons que vous vous êtes qualifié sur la base du revenu de 2018 ou 2019 parce qu’il était inférieur, mais que votre situation économique s’est améliorée pour 2020 – l’IRS ne peut en fait pas demander de remboursement de cet argent», ajoute Bronnenkant. «Votre situation ne peut pas empirer dans ce scénario.»

Voici les bases de ce qu’il faut savoir sur vos impôts et les chèques de relance:

Vais-je devoir des impôts sur les chèques de relance?

Non, parce que les chèques de relance ne sont pas considérés comme un revenu par l’IRS, note Kathy Pickering, directrice des impôts chez H&R Block. Au lieu de cela, il s’agit de crédits d’impôt prépayés pour votre déclaration de revenus 2020, autorisés par deux projets de loi d’allègement adoptés l’année dernière qui visaient à stabiliser l’économie américaine au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Si vous avez reçu le montant total du premier et du deuxième paiement, vous n’avez rien à faire», note Pickering.

Je ne suis pas sûr d’avoir reçu le bon montant. Que devrais-je faire?

Tout d’abord, comparez vos deux paiements de relance à votre revenu brut ajusté pour 2020 ainsi qu’à votre situation familiale. C’est parce que l’IRS a basé vos deux contrôles de relance sur vos déclarations de revenus de 2019 ou de 2018 – mais votre revenu ou la taille de votre famille pourrait avoir changé en 2020.

Par exemple, les chèques de relance ont dirigé un total de 1100 $ pour chaque enfant à charge de 16 ans et moins – mais si vous aviez un bébé en 2020, l’IRS n’aurait pas su que, étant donné que l’agence fiscale ne commencera pas à accepter les déclarations de revenus de 2020 avant février. 12. En d’autres termes, vous n’auriez pas reçu d’argent de relance pour votre enfant, même si votre famille est admissible aux 1 100 $ supplémentaires.

Économisez mieux, dépensez mieux:Conseils et astuces d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Dans certains cas, les gens n’ont pas reçu de chèques en raison de problèmes ou d’informations de compte bancaire incorrectes avec l’IRS. Dans ces situations, les gens peuvent concilier leur défaut de paiement lorsqu’ils produisent leur déclaration de revenus 2020.

Pour savoir si vous êtes redevable de l’argent, consultez la feuille de calcul de remboursement de récupération de l’IRS, disponible dans ses instructions 2020 pour la production de votre déclaration de revenus (formulaire 1040.)

Si le calcul sur la feuille de calcul est supérieur à zéro, vous pouvez demander ce montant comme crédit de remboursement de récupération à la ligne 30 de vos déclarations de revenus, indique l’IRS.

Mon revenu a changé depuis ma dernière déclaration de revenus. Que devrais-je faire?

Les contribuables pourraient ne pas se qualifier pour les chèques de relance complets si leurs revenus étaient supérieurs au seuil de revenu basé sur leurs déclarations de revenus de 2018 ou 2019. Les personnes seules gagnant moins de 75 000 $ ou les couples mariés dont le revenu combiné est inférieur à 150 000 $ étaient admissibles aux chèques, les montants diminuant jusqu’à ce que les paiements soient entièrement coupés pour les familles à revenu élevé.

Mais 2020 a été une année difficile, des millions de personnes ayant perdu leur emploi ou subissant des pertes de revenus en raison de réductions de leurs heures de travail. Cela signifie que certaines personnes qui n’étaient pas admissibles aux paiements complets en fonction de leurs déclarations de revenus de 2018 ou 2019 pourraient être admissibles en 2020 si leur revenu était inférieur l’année dernière.

Dans ce cas, ils devraient utiliser la feuille de calcul du remboursement de récupération pour calculer le montant qui leur est dû et demander ce montant à la ligne 30 de leur déclaration de revenus 2020. Ils recevront les paiements de relance dans leur chèque de remboursement.

Mais comme Bronnenkant de Betterment l’a noté ci-dessus, si vous avez reçu des paiements de relance basés sur d’anciennes déclarations de revenus mais que vous n’êtes pas réellement admissible sur la base de vos déclarations de 2020, vous n’aurez pas à rembourser l’IRS.

Quel sera l’impact des chèques de relance sur mon remboursement d’impôt – et quand vais-je l’obtenir?

Si vous devez plus d’argent des deux tours de paiements de relance, l’IRS fournira les paiements supplémentaires avec votre chèque de remboursement. Étant donné que les paiements de relance ne sont pas considérés comme un revenu par l’agence fiscale, cela n’aura aucun impact sur votre remboursement en augmentant votre revenu brut ajusté ou en vous plaçant dans une tranche d’imposition plus élevée, par exemple.

Comme indiqué précédemment, les contribuables devront attendre plus longtemps pour obtenir leurs remboursements d’impôt cette année, car l’IRS ne commencera même pas à accepter les déclarations avant le 12 février, environ deux semaines plus tard que d’habitude. L’IRS exhorte les contribuables à déposer par voie électronique pour recevoir leurs remboursements dans les plus brefs délais, l’agence prévoyant que 9 des 10 contribuables qui déposent en ligne recevront leurs remboursements dans les 21 jours.

Aimee Picchi est une journaliste d’affaires dont le travail apparaît dans des publications telles que USA TODAY, CBS News et Consumer Reports. Elle a passé près d’une décennie à couvrir la technologie et les médias pour Bloomberg News. Vous pouvez la retrouver sur Twitter à @aimeepicchi.