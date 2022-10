Chepstow Jump Season Opener: Mike Cattermole de Sky Sports Racing donne son verdict d’expert sur le Silver Trophy Handicap Hurdle | Nouvelles de la course

Mike Cattermole met le concours de Chepstow, le Silver Trophy Handicap Hurdle en direct sur Sky Sports Racing, sous le microscope.

L’ouverture de la saison des sauts de deux jours à Chepstow, tous en direct sur Sky Sports Racing, est un pas dans la bonne direction pour les vrais fans de sauts d’hiver.

Le match est maintenant largement considéré comme le premier aperçu de l’action National Hunt de première classe dans la nouvelle saison et le Wadsdell Group Silver Trophy Handicap Hurdle (4.02) le samedi est la course la plus précieuse des deux jours. En effet, la fonctionnalité de 75 000 £, lancée pour la première fois en 1988, est le premier gros handicap de la campagne.

Malgré quelques averses vendredi, la course s’annonce sur un bon terrain. La distance d’un peu moins de deux milles et demi signifie qu’elle attire les chevaux qui intensifient leur voyage et les séjours établis qui peuvent reculer.

Avec des gens comme West To The Bridge, Bourbali et Zabeel Champion qui aiment tous aller de l’avant, la course semble être vraiment courue.

Proschéma

Jockey : Harry Skelton ; Entraîneur : Dan Skelton

L’un des deux pour le déjà en forme Dan Skelton et le choix du jockey d’écurie Harry, avec Lorcan Williams sur son compagnon d’écurie West To The Bridge. Le chantier a remporté cela deux fois au cours des huit dernières années.

Proschema a participé au concours de l’année dernière et s’est plutôt bien comporté à la cinquième place avec une marque de 142, 3 livres de moins que la cote de cette année. Comme l’année dernière, il s’aligne ici après une pause – cette fois après avoir échoué à rester le voyage marathon des Ascot Stakes on the Flat en juin.

Après la course de l’année dernière ici, il a fait campagne sur trois milles lors de ses trois départs d’obstacles suivants et a bien performé, ce qui suggère qu’un test d’endurance plus important sur les obstacles semble lui convenir de nos jours.

Habituellement monté tranquillement, il appréciera la surface sonore et on peut s’attendre à ce qu’il reste bien à la mort.

Colline des Knappers

Harry Cobden; Paul Nichols

Il s’est vanté d’une forme de pare-chocs très intelligente, mais il est juste de dire qu’il a mis du temps à maîtriser le saut d’obstacles. En effet, lorsqu’il a décroché les chances ici lors de ses débuts en haies lors de cette réunion il y a un an, il était loin d’être parfait.

Il a ensuite montré une forme assez utile avec un autre succès à Wincanton, un solide troisième à Jonbon à Ascot avant un sixième respectable dans le Betfair Hurdle.

Son seul essai autour de ce voyage a eu lieu lors de la finale EBF à Sandown, mais le sol mou ne lui convenait pas du tout et il a rebondi pour terminer la saison en beauté à Newton Abbot avant un succès fluide à Sandown, tous deux de ceux en bon terrain et sur deux milles.

Maintenant 7 livres de plus, il essaie encore plus loin et vous pensez qu’il y aura plus à venir, mais il en aura besoin. L’entraîneur champion a été silencieux ces derniers temps, mais cela est sur le point de changer.

Image:

Knappers Hill monté par Harry Cobden remporte le bet365 Novices’ Championship Handicap Hurdle Final





Ouest jusqu’au pont

Lorcan Williams; Dan Skelton

Un avant-coureur qui a beaucoup d’expérience et qui a connu une campagne fructueuse la saison dernière en décrochant quatre victoires, toutes sur terrain souple, y compris sur ce parcours et cette distance en janvier dernier.

Il ne fait aucun doute que la pluie aiderait sa cause et il est ici confronté à des types plus non exposés. Le coureur le plus âgé du peloton et les statistiques sont contre lui car aucun 9 ans n’a jamais remporté cette course.

Héritage des maîtres

Michael Nolan; Philippe Hobbs

Vaut le détour car Philip Hobbs a remporté cet événement quatre fois dans le passé.

Vainqueur de ce rendez-vous l’an dernier sur deux milles en bon terrain, sur une marque de 132, il revient aujourd’hui à cette même marque après avoir terminé la saison dernière avec deux runs très décevants.

Le fait qu’il ait subi une opération éolienne depuis lors donne un indice sur la raison pour laquelle il n’a pas réussi. Si cela fonctionne, il pourrait bien être un joueur d’un chantier qui commence tout juste à prendre son envol.

Est-ce qu’ils sont partis

Niall Houlihan; Nick Gifford

A récemment fait campagne sur le plat, principalement sur deux milles, et a joué avec crédit, ce qui devrait bien le préparer pour une tentative d’en faire un meilleur qu’il y a un an, lorsqu’il est resté puissamment sur le rodage pour prendre la deuxième place derrière Orbys. Légende.

Il fait 2lb de plus maintenant mais la surface sonore lui conviendra et il sera monté avec la retenue habituelle avant de lancer son attaque tardivement. Mais compte tenu de ses performances sur plus de trois milles par la suite à Haydock, il se pourrait que ce frère en trois parties du puissant Denman trouvera à nouveau le poteau d’arrivée trop tôt.

Et les statistiques d’âge sont également contre lui.

Château de Broomfield

Jonjo O’Neill Jr; Nicky Henderson

A toujours tendance à maîtriser ses courses et après avoir couru trop librement lors de ses débuts en haies, il a suffisamment appris pour gagner à Southwell et Warwick avant de s’attaquer à des eaux plus profondes et de jouer avec crédit, particulièrement beau lorsqu’il rentre chez lui à Kempton le lendemain de Noël.

En conséquence, il a commencé favori pour le Betfair Hurdle, mais il était encore une fois trop vif et s’est évanoui à la septième place, une longueur et un quart derrière le sixième Knappers Hill avec qui il est maintenant mieux loti de 10 livres. Il a également une traction de 4 lb pour un peu moins de quatre longueurs avec le quatrième, Lord Baddesley.

Après une course modérée dans le County Hurdle, il a grimpé à environ deux milles et demi pour ses deux derniers départs et n’a pas été déshonoré à Aintree et Market Rasen (où il portait une cagoule, retirée ici). Mais il doit trouver plus et l’espoir est que l’opération éolienne qu’il a eue depuis sa dernière course l’aidera.

Fait inhabituel, il s’agit d’une course que Nicky Henderson n’a pas encore remportée.

Image:

Broomfield Burg gagne facilement à Kempton pour Nicky Henderson





Bourbali

Brendan Powell; Joe Tizzard

A régulièrement amélioré la saison dernière à la fois sur terrain souple et bon et a réussi un triplé au printemps dans les handicaps à Sandown et Plumpton (deux fois). Une augmentation de 3 livres semble raisonnable.

Un type simple qui aime faire de la course, et s’efforce, il a aussi une victoire en parcours et en distance à son actif (en octobre dernier). Doit être respecté.

Prières sans réponses

Freddie Gordon; Chris Gordon

L’un des deux challengers formés par Chris Gordon, le fils de l’entraîneur Freddie prenant 7 livres. A terminé la saison dernière avec une deuxième bataille contre Bourbali à Plumpton en avril, se ralliant après avoir touché un point plat dans le virage inférieur, et est maintenant de 3 livres de mieux pour une longueur et trois quarts.

Reste bien le voyage mais intéressant que Tom Cannon préfère Lord Baddesley.

Image:

Unanswered Prayers efface une clôture à Doncaster





Seigneur Baddesley

Tom Canon ; Chris Gordon

Voyageait très fortement en contact derrière Bourbali lors du basculement au quatrième dernier à Plumpton lorsqu’il a été vu pour la dernière fois en avril (essayant ce voyage pour la première fois) et est maintenant plus pratique de 10 livres.

A réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière lorsqu’il était quatrième du Betfair Hurdle sur deux milles, devant Knappers Hill en sixième et Broomfield Burg en septième et est 6 lb mieux avec le challenger Nicholls mais 4 lb pire avec le coureur Henderson. A fait des progrès tardifs accrocheurs là-bas, suggérant qu’une étape de voyage lui conviendrait.

Un concurrent intrigant qui devrait bien s’installer sur le rythme soutenu et pourrait être celui à battre.

Champion de Zabeel

Richie McLernon; Jonjo O’Neill

Un demi-fond très utile sur le plat pour Mark Johnston et ayant remporté deux de ses quatre départs en haies pour Jonjo O’Neill (a remporté cette course deux fois auparavant, y compris avec Don’t Push It), est potentiellement bien traité sur les haies, compte tenu de son talent évident.

Jusqu’à 4 livres pour une victoire à Haydock en avril, ses deux départs depuis sur le plat ont été décevants et ce favori doit prouver qu’il reste ce voyage.

Verdict du trophée d’argent de Mike Cattermole :

Une course qui intrigue plus on la regarde ! Avec un rythme soutenu garanti, les choses pourraient bien se dérouler pour Seigneur Baddesley qui a des morceaux de forme qui font de lui un concurrent fascinant pour son chantier très en forme.

Son ancien rival Bourbali est authentique et sympathique et pourrait bien avoir plus à offrir, tandis que Knappers Hill doit en presser un peu plus, bien que ce ne soit en aucun cas hors de question. Masters Legacy n’est pas confortablement congédié après son opération éolienne.

Regardez le Wasdell Group Silver Trophy Handicap Hurdle de Chepstow en direct sur Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) le samedi 9 octobre à 16h02.