Chepstow Jump Season Opener: Accidental Rebel remporte la guerre perse pour Fergal O’Brien et Paddy Brennan | Nouvelles de la course

Fergal O’Brien, entraîneur de sauts en chef, a poursuivi sa belle forme alors qu’Accidental Rebel s’est imposé dans une bataille formidable pour remporter le Grade Two Unibet Persian War Novices’ Hurdle à Chepstow.

Commençant comme une chance de 10/1 pour le long métrage lors de l’ouverture de la saison de saut de vendredi, Accidental Rebel a suivi le rythme établi par Brian Hughes sur le favori Presentandcounting.

Alors que les chances du champion jockey s’estompaient, le meilleur entraîneur de l’année dernière est venu au premier plan alors que Outlaw Peter de Paul Nicholls a pris la tête sous Harry Cobden.

Ils semblaient avoir toutes les chances de se diriger vers l’avant-dernier, mais Paddy Brennan s’est rapidement rapproché d’Accidental Rebel et le duo s’est battu jusqu’au dernier vol.

Cobden a atterri de justesse devant, mais Brennan et sa monture ont continué à se battre, se levant pour gagner par une longueur et demie sur la ligne et donnant à O’Brien un deuxième titre de guerre perse après le triomphe de Poetic Rhythm en 2017.

Brennan a dit Sky Sports Racing: “C’était une course difficile et j’ai utilisé son expérience car il n’y a pas eu de répit dans cette course, c’était vraiment compétitif.

“Il était une trouvaille de Sally Randell [O’Brien’s assistant trainer]. Il a juste besoin de confiance et il l’obtient – c’est l’objectif depuis qu’il a été battu à Worcester.

Fergal O’Brien a célébré sa deuxième victoire dans la guerre de Perse





“Quand vous roulez pour Fergal, il n’y a pas de cailloux. Hier, j’ai été battu sur une pouliche qui s’appelle Lutinebella mais c’est une longue saison et c’est comme ça qu’il veut qu’elles soient montées, et c’est pourquoi il est si bon.”

O’Brien a ajouté: “Nous n’avons pas payé beaucoup d’argent pour ce garçon, mais il a été phénoménal.

“Paddy Brennan a 41 ans mais il n’en avait pas l’air aujourd’hui. Je redoute le jour où il abandonnera.”

Appuyez sur votre chance semble être un chasseur novice passionnant pour l’entraîneur Chris Gordon après avoir fait un début réussi sur les clôtures dans le La poursuite des novices de Tom Malone Bloodstock.

Expulsé en tant que favori 4/5 après avoir remporté deux victoires dans une entreprise de haies à handicap la saison dernière, Gordon, âgé de sept ans, a mené ses deux rivaux dès le début, sautant parfaitement tout au long.

Tom Cannon a dirigé Press Your Luck vers la victoire lors de ses débuts en chasse à Chepstow





Son cavalier, Tom Cannon, a toujours semblé en contrôle en tant que principal rival de Flash Collonges, pour Nicholls, affaibli, avec O’Brien’s Art Approval de retour en troisième position.

Le canon a dit Sky Sports Racing: “Il a bien sauté. Il y avait un couple où il était un peu novice, mais il faisait son propre travail devant et semblait vraiment en profiter.

“Il se sentait comme un bon cheval là-bas. De son temps, c’est un très bon handicapeur.”

Gordon et Cannon ont réalisé un doublé ce jour-là alors que Présentation d’une reine (6/4 co-favori) a remporté le Bloomfields Horseboxes EBF Mares ‘National Hunt’ Novices’ Hurdle alors que les cieux s’ouvraient dans le sud du Pays de Galles.

Le vainqueur du double pare-chocs a toujours voyagé puissamment de l’avant et a dû être courageux pour relever les derniers défis de l’outsider 50/1 Sister Sophie et Fancy Your Chances.

Le jockey Jonjo O’Neill a consacré sa victoire à Objet de collection à sa défunte grand-mère après son décès jeudi.

Collectors Item a offert au jockey Jonjo O’Neill une victoire poignante à Chepstow en dédiant la victoire à sa défunte grand-mère, décédée jeudi



Le coureur a été obligé de travailler dur pour la victoire dans le Chepstow Plant International Novices’ Hurdlebousculant le favori 11/8 à plus d’un demi-mile de chez lui.

Nicholls et Cobden semblaient à nouveau être dans le coup avec un cri de victoire avec Hugos New Horse, mais le débutant d’O’Neill en haies s’est battu avec force pour remporter la victoire par un peu moins de trois longueurs.

Un peu de chaos a fait un retour gagnant sur la piste galloise, décrochant le La professeure Caroline Tisdall soutient la chasse aux handicaps des vétérans sauteurs héroïques pour la deuxième année consécutive pour l’entraîneur Michael Scudamore.

Phillip Armson s’était dégagé sur Al Roc de David Pipe, mais le pilote de Some Chaos, Ben Poste, a battu le leader de longue date en rentrant chez lui et s’est étiré pour battre Forgot To Ask, Al Roc se fatiguant en troisième.

Il a fallu attendre la sixième course pour que Nicholls et Cobden montent au tableau, grâce à Sonigino dans le Weatherbys nhstallions.co.uk Handicap Hurdle.

Sans victoire en cinq départs la saison dernière, l’ancienne recrue française a devancé la jument utile d’Alan King, Nina The Terrier et O’Neill’s Holly, pour gagner par un peu moins de trois longueurs.

de Tim Vaughan Galop Du Bosc était un grand vainqueur du Dragon TV & Film Studios Conditional Jockeys’ Handicap Chase sous Charlie Price.

Regardez la deuxième journée de l’ouverture de la saison de saut de Chepstow avec le trophée d’argent en direct sur Sky Sports Racing le samedi 8 octobre