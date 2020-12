Mises à jour en direct ISL 2020-21 NorthEast United FC vs Chennaiyin FC: Invaincu NorthEast United FC va accueillir Chennaiyin FC au Tilak Maidan à Vasco, Goa dans le match n ° 26 de la Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 samedi. Le NorthEast United FC tentera de remporter sa troisième victoire de la saison alors que Chennaiyin tentera sa deuxième victoire, avec un premier match de la saison. Suivez toutes les mises à jour en direct de NorthEast United FC vs Chennaiyin FC sur le blog de News18 Sports. Hier, le FC Goa a produit une performance dominante contre l’Odisha FC, mais grâce à l’héroïsme d’Arshdeep Singh n’a pu obtenir qu’un 1-0 victoire. Plus tard dans la journée, les anciens champions du Bengaluru FC affronteront les Kerala Blasters, deux finalistes.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

NorthEast United et Chennaiyin se sont affrontés 12 fois au cours de la courte histoire de la ligue. L’équipe de Gerard Nus tient le dessus, gagnant six fois tout en tirant trois fois. C’est leur meilleur record de victoire contre n’importe quelle opposition en Super League indienne et ils viseront à continuer. Chennaiyin, après des défaites consécutives, n’a accumulé que quatre points en autant de matchs. Mais il y a eu beaucoup de points positifs pour les deux vainqueurs, qui ont constamment prouvé une menace pour tous leurs adversaires.

Nus s’attend à ce que le Chennaiyin FC rebondisse après sa défaite face au Mumbai City FC, où il est resté en vie dans le match jusqu’au coup de sifflet final. « Chennaiyin va être une équipe compétitive », a déclaré Nus. « Nous avons vu la façon dont ils se battent. Lors du dernier match (contre Mumbai City), ils n’ont pas obtenu le résultat mais ils ont créé des occasions et étaient dangereux. Nous nous attendons à une équipe qui va venir contre nous avec engagement, agressivité. et l’intensité. Nous devons être prêts pour cela. Nous devons être concentrés pendant 90 minutes. C’est quelque chose que nous devons faire avec cohérence. «

Northeast United est le meilleur buteur conjoint jusqu’à présent cette saison (8). En défense, les Highlanders ont également rendu difficile pour les adversaires de les briser, en gardant deux feuilles blanches. L’entraîneur de Chennaiyin Csaba Laszlo est conscient de la menace posée par l’équipe basée à Guwahati, mais malgré quelques problèmes de blessures, il s’attend à ce que son équipe relève un défi de taille. « NorthEast a eu un très bon départ. C’est une équipe stable. En attaque, il y a de nouveaux joueurs qui ont bien performé. En général, c’est une équipe qui peut marquer des buts contre tous les adversaires. Ils ont été dangereux. Nous devons être préparés pour En même temps, je crois en mon équipe. Nous avons notre propre style et nos propres forces, que nous voulons utiliser contre eux. «