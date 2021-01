Mises à jour en direct de l’ISL 2020-21 Chennaiyin FC vs Mumbai City FC: Chennaiyin FC, contre Mumbai City FC, auront désespérément besoin d’une victoire alors qu’ils tenteront de gagner une place dans le Top 4 du Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 71 au stade GMC de Bambolim lundi. Le Chennaiyin FC est actuellement sixième du classement et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs. Le Mumbai City FC, quant à lui, cherchera à renforcer sa position en tête du classement. Suivez toutes les mises à jour en direct de Chennaiyin FC vs Mumbai City FC sur le blog de News18 Sports. Hier, le Jamshedpur FC et le Hyderabad FC ont disputé un match nul vierge tandis que le Bengaluru FC a fait match nul 1-1 avec l’Odisha FC.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Après 13 matchs, l’attaque ratée de Chennaiyin a toujours du mal à trouver ses marques. Chennaiyin n’a marqué que 10 buts toute la saison – le moins de toutes les équipes. Leur défaite 1-0 face à l’ATK Mohun Bagan lors du match précédent signifiait qu’ils n’avaient plus réussi à marquer en 7 matches sur 13 – le plus de tous les côtés. Et ils affrontent le Mumbai City FC, qui est sur une série de 11 matches sans défaite et qui est la meilleure défense du championnat, n’ayant concédé que quatre buts toute la saison.

Avec Chennaiyin pour un défi difficile, l’entraîneur-chef Csaba Laszlo a appelé à son attaque ratée pour intensifier. « On leur demande (nos attaquants) de marquer chaque fois qu’il y a une possibilité, c’est l’un des principaux points », a-t-il déclaré. « Nous avons été malchanceux dans de nombreux cas où nous avons créé des occasions et nous avons raté. Je ne peux pas leur apprendre à créer des occasions, mais au dernier moment, vous devez être là pour mettre le ballon dans les filets. Et le match de demain est le même. . Je suis sûr que nous aurons des chances et des possibilités de les utiliser. Mais (nous avons besoin) de plus d’attention, d’instinct et d’avoir faim d’objectifs. «

Les Islanders ont devancé Chennaiyin 2-1 lors de leurs rencontres précédentes, mais c’est Chennaiyin qui a dominé le match et créé de meilleures chances, bien qu’il se soit retrouvé du mauvais côté du score. Et Laszlo espère plus de la même chose lundi. « Nous devons essayer de les briser. Nous avons nos plans tactiques, ce que nous avons fait lors du premier match. Nous avons failli réussir mais nous n’avons pas eu de chance (de perdre le match) », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Mumbai se retrouve cinq points d’avance au sommet et semble favori pour décrocher la place. L’entraîneur Sergio Lobera est satisfait de la position de son équipe mais sait que les choses peuvent changer rapidement. « Je travaillais tous les jours avec le City Football Group et Mumbai City, essayant de construire une équipe gagnante avec des joueurs adaptés à notre style de jeu », a-t-il déclaré. « Je suis heureux maintenant parce que nous sommes dans une bonne position, mais le plus important maintenant est la fin de la saison. Nous jouons bien, (nous avons) de très bonnes statistiques, de très bons chiffres. Nous sommes en tête du classement mais dans cette ligue et pendant cette phase, tout est possible en sept jours. Vous avez 3 matchs en 10 jours et vous pouvez perdre des points. Nous devons continuer à travailler de la même manière. «