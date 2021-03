C. Sekar, un tisserand de troisième génération de Anakaputhur de Chennai était entré dans le livre des records de Limca en 2011 après avoir fait un sari en utilisant 25 fibres naturelles, y compris la banane, le jute, le bambou, l’ananas et d’autres et même obtenu l’appréciation du Premier ministre Narendra Modi pendant sa récente visite à Chennai.

Anakaputhur est une banlieue de Chennai qui se trouve au-delà de l’aéroport international, sur les rives de la rivière Adayar. L’endroit était autrefois réputé pour ses tisserands et comptait un minimum de 5000 métiers à main, chaque maison en ayant au moins 5 à 10, mais aujourd’hui, en raison d’une industrie compétitive et d’un échec du marketing, le nombre de métiers à tisser et de tisserands a diminué.

Sekar et sa famille étaient des tisserands traditionnels et, dans les années 1970, l’entreprise était florissante, les produits étant principalement exportés vers le Nigéria en Afrique. Les tissus Madras vérifiés étaient le principal produit que les tissages d’Anakaputhur exportaient de Chennai et avec le changement de climat politique en Afrique, les importations dans ce pays ont été interdites, entraînant des pertes massives pour les tisserands d’Anakaputhur.

La demande de produits naturels et de produits durables augmentant et devenant une déclaration de mode, Sekar a pensé à transformer son industrie en mode durable et a essayé de fabriquer des saris à partir de fibre de banane.

Sekar et son groupe de tisserands d’Anakaputhur, qui compte environ 100 personnes travaillant avec une majorité de groupes d’entraide de femmes, fabriquaient du fil à partir de fibre de banane pour commencer. Les bananes et les plantains sont en abondance dans le sud de l’Inde et Sekhar utilise ce grand volume de bananiers pour convertir sa fibre en fil.

Le tisserand dynamique dont la famille, y compris l’épouse S. Padma et les enfants S. Karthik, S. Mahendran et S. Mohan dans l’industrie, a déclaré à IANS: «En effet, c’était un défi et il n’y avait pas de modèle, mais nous y avons travaillé. et nous avons créé du fil à partir de fibres de banane extraites de tiges de banane. Au cours des dernières années, nous avons vendu des centaines de ces saris fabriqués à partir de fils fabriqués à partir de fibres de banane.

Même si les tiges de banane sont disponibles en grands volumes, le processus d’extraction manuelle de la fibre de la tige prend du temps et la tige de banane ou d’ananas doit être séchée, puis les fibres sont extraites manuellement pour fabriquer du fil. Des colorants naturels sont utilisés ici et principalement le curcuma et l’indigo sont utilisés pour fabriquer ces colorants naturels.

Sekar dit: «Le fil est ensuite traité dans diverses herbes, épices et même bouse de vache pour leurs propriétés antibactériennes. Des herbes médicinales comme le Tulsi et la Menthe sont également utilisées pour éviter les allergies cutanées aux utilisateurs de ces vêtements, y compris les saris.

Il faut deux jours à deux tisserands pour fabriquer un sari et si un seul tisserand travaille dessus, 4 à 5 jours seront nécessaires pour cela. Chaque Saree coûte entre 1 800 et 10 000 roupies, mais Sekar a déclaré que même s’il y a une forte demande, le Covid-19 a eu des conséquences néfastes sur son entreprise, ce qui a conduit au chômage.

Le tisserand, qui veut continuer avec les méthodes de tissage traditionnelles est certain que la qualité du produit le fera traverser les mauvais moments, mais attend le soutien du ministère des Textiles et Handloom de l’Union, qui a plusieurs programmes pour le soutien du métier à main. tisserands.

Sekar a l’ambition de diffuser son produit dans toutes les régions du globe et d’ouvrir un point de vente au détail de son sari dans chaque ville du monde et il veut s’inspirer de la vision du Premier ministre Narendra Modi de prendre l’étiquette «Make in India» global.