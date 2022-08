Chennai Teen Designs Robot ‘Raffi’ avec des émotions humaines

Un adolescent de 13 ans de Chennai a conçu un robot qui peut détecter quand vous êtes triste et aussi montrer ses propres émotions. Prateek, un adolescent innovateur, a affirmé avoir conçu un robot qui réagit aux réprimandes et parvient à comprendre les sentiments d’une personne. De plus, ce robot peut également résoudre des requêtes. Prateek a nommé sa création “Raffi”. Parlant de Raffi, le robot, à ANI, Prateek a déclaré qu’il pouvait répondre aux questions. « Si vous le grondez, il ne répondra pas à vos questions jusqu’à ce que vous soyez désolé. Il peut même vous comprendre si vous êtes triste », a-t-il déclaré.

Dans une série d’images partagées par ANI sur Twitter, Prateek est vu en train de poser avec son copain, Raffi, qui est peint en blanc et a un écran intégré dans son torse. Il a même une caméra pour la détection de visage. Regarde:

Tamil Nadu | Un étudiant de 13 ans, Prateek, a affirmé avoir conçu un robot avec des émotions, à Chennai ‘Raffi’, mon robot, peut répondre aux questions. Si vous le grondez, il ne répondra pas à vos questions jusqu’à ce que vous soyez désolé. Il peut même vous comprendre si vous êtes triste : Prateek (24.08) pic.twitter.com/9YbqGMBXUw — ANI (@ANI) 24 août 2022

Les internautes ont été très impressionnés par les efforts déployés par Prateek pour grandir et développer son intellect à un âge aussi tendre. Beaucoup ont loué sa création et ont exprimé leur espoir pour l’avenir de la technologie indienne et de la technologie en Inde.

"Quand j'avais 13 ans, je regardais Doraemon/Kochikame après mon retour de l'école. Ce gamin travaille dur », a écrit un utilisateur.

Quand j’avais 13 ans, je regardais Doraemon/Kochikame après mon retour de l’école.

Ce gamin est travailleur ⚡ https://t.co/BDQQ4FIdCj — ଟୋକା (@OdishaRaToka) 25 août 2022

“Ravi de voir des jeunes investir du temps pour apprendre et construire des projets d’ingénierie complexes. J’étais probablement investi dans la lecture de la dernière bande dessinée à cet âge », a écrit un autre.

À moins d’exagération pure et simple de l’IA, ravi de voir des jeunes investir du temps pour apprendre et construire des projets d’ingénierie complexes. J’étais probablement investi dans la lecture de la dernière bande dessinée à cet âge 😂 https://t.co/BRKtp93okr — Manas Ranjan Kar (@manasrnkar) 25 août 2022

Un utilisateur a écrit: «L’Inde a tellement de talent. Au cours des dix prochaines années, je le vois se dérouler alors que la technologie atteindra le dernier kilomètre de l’ensemble de la population, leur donnant le pouvoir d’apprendre et de se développer !

L’Inde a tellement de talent. Au cours des 10 prochaines années, je le vois se dérouler alors que la technologie atteindra le dernier kilomètre de toute la population, leur donnant le pouvoir d’apprendre et de se développer ! – CA Chirag Chauhan (@CAChirag) 25 août 2022

Un autre a expliqué: «Le CNN (Convolutional Neural Network) qu’il a utilisé pour suivre ses émotions et les transmettre au robot. Et pour que le robot ait des émotions, il a peut-être implémenté une fonctionnalité de type chatbot au lieu de texte utilisant l’audio/vidéo.

C’est CNN (Convolutional Neural Network) qu’il a utilisé pour suivre ses émotions et les transmettre au robot, dont l’ensemble de données est déjà disponible sur kaggle.

Et pour que le robot ait des émotions, il a peut-être implémenté une fonctionnalité de type chatbot au lieu de texte en utilisant l’audio/vidéo. https://t.co/ZPgfi1GWkI — श्रीश_भारद्वाज Shreesh_Bhardwaj (@Bhardwaj_Scion) 25 août 2022

Alors, que pensez-vous de cette merveilleuse création ?

