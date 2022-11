Chennai Snow Memes devient viral sur Twitter après la chute des températures dans le sud de l’Inde

À l’ère des médias sociaux, tout et n’importe quoi a un mème ! Qu’il s’agisse d’un plat bizarre préparé par thé et glace (grossier !) ou un photo d’échecs de Ronaldo et Messi, les internautes ont réussi à s’engager sur les réseaux sociaux par le biais de mèmes et de blagues. Alors que #MumbaiRains semble être assez familier et connu, vous seriez surpris de savoir que #ChennaiSnow a tendance sur Twitter après que la température a chuté dans le sud de l’Inde lundi ! Les fortes pluies et le temps venteux dans la ville ont conduit les gens à le comparer à un jour de neige (peut-être dans le sud !). Découvrez des mèmes amusants, des images et des jeux de mots hystériques qui ont été partagés sur le site de micro-blogging suite à une baisse de température à Chennai.

Le Département météorologique indien (IMD) a déclaré plus tôt qu’une zone de basse pression s’était formée sur le sud-est du golfe du Bengale et la mer d’Andaman adjacente, qui se concentrerait probablement dans une dépression dans les parties centrales du sud du golfe du Bengale. Dans le dernier bulletin, l’IMD a prévu des précipitations massives avec de forts vents de surface, des orages et des éclairs sur Chennai.

Pendant ce temps, le memefest a commencé sur les réseaux sociaux avec des gens donnant une tournure humoristique au temps froid dans la ville du sud. Alors qu’un utilisateur a révélé la «situation semblable au pôle Nord» à Chennai, l’autre a partagé des réactions amusantes d’Indiens du Nord après avoir découvert la tendance «Chennai Snow» sur Internet. Alors que la température descendait jusqu’à 22,5 ° C lors d’un après-midi très rare et venteux à Chennai, Twitterati n’a pas pu garder son calme alors qu’ils ont cassé Internet avec des messages comiques, des images ROFL et des mèmes qui vous feront crier LOL!

Gelé…

Je ne peux pas en croire mes yeux !

MIRACLE

Ce n’est pas drôle, les gars !

Si vous savez, vous savez !

Blague à part, l’IMD a déclaré que les endroits isolés des districts de Villupuram, Chengalpattu, Kancheepuram, Chennai, Thiruvalluvar, Ranipet du Tamil Nadu et Pondichéry étaient les plus susceptibles de recevoir des précipitations le 21 novembre. Entre-temps, Thiruvalluvar, Kancheepuram, Ranipet et Vellore les districts continueraient à être témoins de fortes averses le 22 novembre. La mer étant agitée, il a été conseillé aux pêcheurs de ne pas s’aventurer dans le sud-ouest et le centre-ouest de la chauve-souris ou du Bengale entre le 20 et le 22 novembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici