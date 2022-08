Chennai Quick Guns décroche un triplé de victoires ; Les Telugu Yoddhas revendiquent la première place

En forme, Chennai Quick Guns a réalisé un impressionnant triplé de victoires lors de l’édition inaugurale d’Ultimate Kho Kho en remportant une victoire sensationnelle de 2 points contre les Gujarat Giants tandis que Telugu Yodd a obtenu la première place sur le tableau des points en battant Mumbai Khiladis de 12 points à le complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati, Mahalunge, Pune, Maharashtra mardi.

Prolongeant sa brillante performance dans la ligue, Ramji Kashyap a marqué 20 points massifs avec six licenciements alors que Chennai Quick Guns a terminé le match passionnant avec un score de 53-51. Madan a également contribué avec 11 points pour l’équipe gagnante.

Pendant la victoire en 12 points de Telugu Yoddha, le skipper Prajwal KH et Sachin Bhargo ont réalisé de solides performances. Menant de l’avant, Prajwal a défendu pendant trois minutes et une seconde tandis que Bhargo a enregistré un spectacle complet avec 10 points en attaque et trois minutes et 47 secondes en défense pour donner à Mumbai Khiladis sa troisième défaite consécutive avec un score de 55-43.

Avec cette victoire, Telugu Yoddhas a également dépassé les Gujarat Giants pour prendre la première place du tableau des points avec 12 points.

Entrant dans le match après deux victoires consécutives, Chennai Quick Guns a pris un départ confiant. Mais malgré un défi difficile de l’opposition, les Gujarat Giants ont réussi à s’assurer une étroite avance de deux points avec un score de 27-25 à la fin des premières manches.

Chennai Quick Guns, cependant, a pris de l’élan dans la deuxième partie du match en marquant 22 points au troisième tour, ce qui les a maintenus en tête du match avec un score de 47-31.

Ils ont en outre gardé leurs nerfs dans le virage final crucial et n’ont pas permis aux puissants Géants du Gujarat de marquer suffisamment de points avant de remporter une victoire cinglante à la fin.

Aniket Pote a marqué 10 points pour les Gujarat Giants.

Plus tôt dans le premier match de la journée, Telugu Yoddhas a commencé de manière agressive pour terminer la première manche à 28-20.

Aidant Mumbai Khiladis à riposter, Durvesh Salunke, en forme, a fait de son mieux car il a non seulement obtenu quatre points bonus avec une défense de trois minutes et 11 secondes, mais a également limité Telugu Yoddhas à seulement 23 points.

Cependant, avec suffisamment d’avance en leur faveur à 51-24, Prajwal s’est assuré que son équipe complète la victoire en passant plus de trois minutes sur le terrain.

Le meilleur défenseur de la saison, Salunke, a une fois de plus fait ses preuves pour Mumbai Khiladis avec un temps de défense sensationnel de cinq minutes et 11 secondes, dont deux minutes de première manche. Salunke a également marqué six points en attaque tandis qu’Avik Singh était l’autre meilleur joueur de Mumbai Khiladis avec ses huit points.

Mercredi, Odisha Juggernauts et Mumbai Khiladis affronteront respectivement Chennai Quick Guns et Rajasthan Warriors lors du premier et du deuxième match.

Six franchises, Chennai Quick Guns, Gujarat Giants, Mumbai Khiladis, Odisha Juggernauts, Rajasthan Warriors et Telugu Yoddhas, ont participé à la saison 1. Ultimate Kho Kho est promu par Amit Burman en collaboration avec la Fédération indienne Kho Kho.

La finale de la toute première ligue indienne Kho-Kho basée sur une franchise se jouera le 4 septembre.

