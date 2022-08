Chennai Quick Guns bat Mumbai Khiladis 58-42 pour sceller une place en barrage

Le spectacle complet de Ramji Kashyap et la brillante attaque de P Narsayya ont aidé Chennai Quick Guns à enregistrer une victoire de 16 points sur Mumbai Khiladis et à se qualifier pour les séries éliminatoires de l’édition inaugurale d’Ultimate Kho Kho lundi.

Chennai Quick Guns est devenu la troisième équipe à obtenir une place en séries éliminatoires. Leur victoire 58-42 a également aidé Telugu Yoddhas à se qualifier pour les KO.

Odisha Juggernauts et Gujarat Giants sont les deux autres équipes qui ont déjà participé aux séries éliminatoires.

Chennai Quick Guns, dirigé par Amit Patil, a également mis fin aux espoirs de Mumbai Khiladis d’une place dans les 4 derniers.

Kashyap a défendu pendant six minutes et 37 secondes et a également marqué 11 points dans l’attaque. Il a été soutenu par Narsayya qui a ajouté 14 points à l’équipe de Chennai avec ses cinq licenciements, dont quatre sur des plongeons à couper le souffle.

Kashyap est le meilleur attaquant et défenseur d’Ultimate Kho Kho.

Après une victoire lors de leur dernier match, Chennai Quick Guns a semblé confiant et agressif tout au long du match.

Après avoir pris une confortable avance de 12 points à mi-temps, Chennai Quick Guns a gardé le contrôle et a fait travailler l’adversaire dur pour chaque point.

Ils avaient déjà pris une énorme avance de 30 points et le virage final est devenu une simple formalité avec des scores à 54-24.

Patil est resté invaincu pendant 3,21 minutes tandis que Kashyap est sorti à seulement sept secondes de la fin.

Pour Mumbai Khiladis, Gajanan Shengal a marqué 11 points.

