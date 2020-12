SN Lakshami, une fille du Tamil Nadu, a décroché un titre de record du monde après avoir cuisiné 46 plats en 58 minutes à Chennai. Elle a décroché le titre unique et est entrée dans le Livre des records du monde de l’UNICO pour ses incroyables talents culinaires.

En parlant à ANI, Lakshami, détentrice d’un record du monde, a raconté que sa mère lui avait appris à cuisiner alors qu’elle développait un intérêt pour la cuisine. Elle a également ajouté à quel point elle était heureuse après avoir atteint cette étape. Le site Web d’information a partagé le merveilleux rapport avec des photos sur Twitter le 16 décembre.

Tamil Nadu: Une fille est entrée dans le livre UNICO des records du monde en cuisinant 46 plats en 58 minutes à Chennai hier. SN Lakshmi Sai Sri a déclaré: « J’ai appris la cuisine de ma mère. Je suis très heureux ». pic.twitter.com/AmZ60HWvYX – ANI (@ANI) 15 décembre 2020

La nouvelle a recueilli plus de 3500 likes et les gens applaudissent ses compétences et la remercient d’avoir rendu le pays fier. Beaucoup lui adressent leurs meilleurs voeux et félicitations pour son incroyable talent à un si jeune âge.

Sa mère, N Kalaimagal a partagé que Lakshami avait développé un intérêt pour la cuisine alors que tout le monde était enfermé à la maison pendant le verrouillage national et son père a proposé l’idée d’essayer de faire un record du monde quand il a vu qu’elle se débrouillait très bien. Après avoir fait quelques recherches, le père de Lakshami a découvert qu’une fille de 10 ans, Saanvi, du Kerala avait cuisiné 30 plats plus tôt et il a encouragé Lakshami à battre ce record.

Kalaimagal a également partagé qu’elle cuisinait elle-même de nombreuses cuisines traditionnelles du Tamil Nadu et que Lakshami passerait la plupart de son temps avec la mère dans la cuisine. Lorsqu’elle a discuté de l’intérêt de la fille pour la cuisine avec son père, il a eu l’idée que Lakhshami pourrait essayer de faire un record du monde de l’activité culinaire et c’est ainsi que tout a commencé.

La nouvelle a également suscité des commentaires hilarants de la part des utilisateurs et certains d’entre eux se moquent de leurs propres compétences culinaires par rapport à celles de Lakshami.

«Il m’a fallu 2 heures pour préparer un daal chawal décent», a écrit un utilisateur de Twitter dans la section des commentaires.

«Aur mere yaha 1 banane mein halat crevaison ho jati sabki», a partagé un autre utilisateur qui se traduit par «sa famille se fatigue après avoir préparé un seul plat». Beaucoup l’appellent «le nouveau et petit Masterchef de l’Inde».

En août 2020, Saanvi, 10 ans du Kerala, a décroché une place dans les records du monde après avoir préparé 33 plats en moins d’une heure. Elle a été reconnue par Asia Book of Records et par le India Book of Records pour ses compétences. Le plateau comprenait de l’idli, du riz frit, des champignons, du paneer tikka, un sandwich, du papdi chaat, des crêpes et du poulet rôti.