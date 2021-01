Score en direct de l’ISL 2020-21, Chennaiyin FC vs SC East Bengal Dernières mises à jour: Chennaiyin FC prendre en charge SC Bengale oriental dans le Super Ligue indienne au stade Fatorda. Chennaiyin n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers matchs. Cela semble assez impressionnant, mais les deux fois champions ont eu cinq nuls lors de leurs 11 derniers matchs, à égalité avec leurs adversaires du SC East Bengal. Seul NorthEast United a disputé plus de matchs nuls cette saison que les deux équipes. Suivez toutes les mises à jour en direct de Chennaiyin FC vs SC East Bengal dans le blog de News18 Sports.

L’entraîneur du CFC Csaba Laszlo cherchera à ajouter quelques victoires au décompte de son équipe quand ils espèrent que son équipe ferait mieux. «Nous avons eu beaucoup de nuls où nous aurions pu gagner des matchs, mais je pense que nous deviendrons plus forts dans la deuxième partie de la saison et j’espère que l’équipe montrera non seulement leur esprit combatif, mais aussi que nous pourrons marquer plus de buts et gagner. jeux », dit-il.

La nouvelle signature de SCEB Bright Enobarkhare a eu un impact énorme sur l’équipe de Calcutta, qui a réussi à se frayer un chemin plus haut après avoir passé la majeure partie de la première partie de la ligue en bas, mais l’entraîneur de Chennaiyin est prêt pour le défi qui l’attend. côté demain.

«Le SC East Bengal a accueilli de bons nouveaux joueurs. Ils essaient fort à l’offensive, mais j’ai aussi de bons joueurs défensifs. Nous sommes forts au milieu de terrain et nous sommes également une équipe qui reste compacte. Si nous restons compacts, je pense que nous avons suffisamment de qualité pour gagner le match contre le SCEB », a déclaré Laszlo.

Chennaiyin a dû subir de nombreuses blessures cette saison, mais l’entraîneur a semblé optimiste et positif. « Nous avons des joueurs qui attendent de montrer leur talent et l’ambiance et la chimie de l’équipe sont bonnes », a-t-il déclaré.

Le SCEB est invaincu lors de ses six derniers matchs et l’équipe de l’entraîneur Robbie Fowler est maintenant à seulement cinq points de la position des séries éliminatoires.

Fowler pense que son équipe peut réussir et a déclaré: «Il y a beaucoup de points positifs que nous pouvons recueillir. Il y a beaucoup de points à jouer et nous continuerons d’essayer d’obtenir ces points. Donc, jusqu’à ce que ce soit mathématiquement impossible, nous continuerons à croire que nous pouvons le faire ».

«Le moral est absolument fantastique. Nous faisons des petits pas pour arriver là où nous pensons que nous devrions et voulons être. Nous devons continuer et continuer à faire ce que nous devons faire. Ne perdons pas de matchs et c’est ce que nous essayons de faire », a ajouté Fowler.