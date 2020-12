La plupart d’entre nous ont été témoins de la bonne vieille séquence de poursuite et de capture de nombreux films d’action, mais une version réelle a été capturée à la caméra à Chennai.

L’incident qui semble tout droit sorti d’une scène de film d’action montre un policier de Chennai gagnant sur Internet après qu’une vidéo de lui poursuivant et arrêtant finalement deux voleurs mobiles est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon un rapport sur Indian Express, un Chennai (SI) sous l’inspecteur Antlin Ramesh a poursuivi à lui seul les voleurs mobiles qui se trouvaient sur un vélo et a réussi à les capturer alors même que le passager tentait de sauter sur le véhicule et de s’échapper de la scène. Étonnamment, il s’est avéré que le vélo sur lequel ils roulaient avait également été volé.

L’incident, qui a eu lieu près de la colonie de MMDA, alors que sous le surintendant Ramesh était en route pour se présenter au travail. En chemin, il a vu des hommes faire du vélo sans plaque d’immatriculation lorsqu’ils ont saisi un téléphone appartenant à un habitant de 56 ans. Ramesh a poursuivi et acculé le duo dans une rue étroite, tandis que le copilote sautait et s’échappait et pendant que l’autre essayait de s’échapper sur le vélo.

Le SI a laissé son vélo et a poursuivi à pied le suspect évadé qui était toujours sur le vélo alors qu’il tentait de s’échapper. Au cours du procès, le SI est même tombé au sol mais a rapidement retrouvé son équilibre et saisi le suspect.

La poursuite de SI Ramesh et l’arrestation éventuelle du suspect ont été filmées par CCTV. Mahesh Aggarwal, commissaire de police de Chennai, a apprécié Ramesh pour avoir attrapé le voleur de téléphone et a partagé la vidéo de la poursuite.

Regardez la poursuite ici:

Ce n’est pas une scène de film. Mais le héros réel SI Antiln Ramesh poursuit et attrape à lui seul un voleur mobile sur un vélo volé. Le suivi a conduit à l’arrestation de trois autres accusés et à la récupération de 11 téléphones portables volés ou volés. pic.twitter.com/FJYdoma7I4 – Mahesh Aggarwal, IPS (@ copmahesh1994) 27 novembre 2020

Dans le tweet suivant, il a même invité et apprécié les efforts de SI Ramesh et a déclaré, reconnu le sous-inspecteur Antilin Ramesh, et lui a parlé autour d’une tasse de thé. ‘

Voici comment peu d’utilisateurs ont répondu:

«Salutations royales à notre brave police du Tamil Nadu», a commenté un utilisateur.

J’apprécie le commissaire, «Motivation des membres, grand crédit aux subordonnés. Continuez, monsieur », a commenté un autre utilisateur.

«Risque pris et devoir accompli! Grand effort. Dans le même temps, les auteurs doivent être sévèrement punis », a déclaré un autre.