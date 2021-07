Chennai Cop bat toutes les chances de représenter l’Inde en relais 4×400 aux Jeux olympiques de Tokyo

P Naganathan, un agent de police de Chennai rêvait de devenir coureur professionnel. À ses débuts, il s’entraînait pieds nus et travaillait comme ouvrier du bâtiment pour subvenir aux besoins financiers de sa famille. Aujourd’hui, Naganathan est l’une des quatre personnes à représenter l’Inde dans le relais 4*400 aux Jeux olympiques d’été de Tokyo. Naganathan a commencé à participer à des courses alors qu’il était à l’école. Comme il n’avait pas les moyens de s’offrir des chaussures, il a dû courir pieds nus. Après avoir été sélectionné pour la rencontre sportive du district, son école lui a offert une paire de chaussures.

Naganathan est l’un des quatre enfants de Pandi, un ouvrier agricole, et de Panchavarnam. Comme il ne pouvait pas se permettre le coût de l’ingénierie, il a étudié l’histoire du baccalauréat à l’université. Il a déclaré à New Indian Express : « J’avais l’habitude de travailler à temps partiel pour couvrir les frais de scolarité. À la fin du semestre, mes honoraires seraient remboursés compte tenu de mes performances sportives. »

Naganathan est entré dans la police en tant qu’agent de réserve armé sur quota sportif en 2017. Les gens ont commencé à le remarquer deux ans plus tard après avoir remporté l’or au All India Police Meet. Il a également remporté le trophée CM au stade Jawaharlal Nehru plus tard cette année-là.

Naganathan a participé à la Coupe de la Fédération à Patiala en février et est arrivé deuxième après quoi, il a été invité à faire partie de l’équipe indienne et a été sélectionné après 45 jours d’entraînement.

Naganathan participera désormais au relais 4*400 avec Mohammed Anas du Kerala, Amose Jacob de Delhi et Arokiyaraj de Trichy. Naganathan a déclaré à New Indian Express : « Dans mes rêves les plus fous, je n’imaginais pas que j’aurais l’opportunité de participer aux Jeux olympiques. Je dois une grande partie de mon succès à mon entraîneur de police Prabhakaran, au responsable des sports de la police de Chennai et aux sous-inspecteurs Paul Dominic et Sivalingam. »

En raison d’une augmentation des cas de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo se tiendront sous état d’urgence au Japon sans spectateurs du 23 juillet au 8 août. Le président de l’IOA, Narinder Batra, a déclaré la semaine dernière que le premier groupe d’athlètes indiens liés aux Jeux olympiques partira. pour Tokyo le 17 juillet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici