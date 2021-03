Deux minutes plus tard, à l’autre bout, le remplaçant Vijay Thomas a failli doubler l’avance de Chennai alors que son tir de l’extérieur de la surface passait à quelques centimètres du but adverse. À la 72e minute, Mohammed Iqbal a eu une chance parfaite d’ajouter plus à l’avance de Chennai, mais la tentative de l’ailier aux pieds agiles de l’intérieur de la surface, après un retrait de l’aile gauche, est allée directement dans la gorge du gardien de but. Et cinq minutes plus tard, Demir Avdic a raté un gardien d’une distance tremblante pour doubler l’avantage de son équipe.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy