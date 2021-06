Chennai Boy établit un record du monde Guinness en devenant le plus rapide à gravir 50 marches pendant le Hula Hoop

Les gens préfèrent généralement un ascenseur ou un escalator pour monter, mais ce jeune garçon de Chennai a fait preuve d’une expertise distinctive dans l’escalade des marches. Aadhav Sugumar a détruit les records du monde Guinness (GWR) existants pour devenir la personne la plus rapide à gravir 50 marches en faisant du hula hoop. Une vidéo partagée par le Guinness World Record sur son compte Instagram montre Sugumar réalisant l’exploit incroyable en seulement 18,28 secondes. Les internautes ont été laissés bouche bée car le jeune garçon était absolument phénoménal dans sa tâche.

Selon l’entrée officielle de l’organisation, Sugumar a gravi 50 marches sans effort en faisant tourner le cerceau autour de sa taille. La vidéo le montre gravir ses 38 premières marches, puis il se déplace dans la cour avec le cerceau qui tourne toujours autour de sa taille. Il passe ensuite à la dernière étape pour 12 marches dans un autre bâtiment. Pour garder la tâche transparente et éviter toute tricherie, chaque marche était numérotée. Cela a permis à Sugumar de gravir un total de 50 marches.

Cet exploit n’était pas facile pour lui ; beaucoup de travail acharné et une pratique intense quotidienne l’ont accompagné. Depuis deux ans, le jeune garçon pratique le hula hoop après quoi il décide de viser un record Guinness. Enfin, il a pu atteindre son objectif en avril de cette année et a pris d’assaut Internet. Il a réussi la tâche et a réussi à établir un nouveau record.

Sugumar a laissé les gens émerveillés sur Internet et a suscité d’immenses éloges de leur part. L’un d’eux pour faire pleuvoir l’amour sur le jeune hula-hooper était l’aventurier britannique le plus connu pour son émission télévisée de survie Man vs Wild, Bear Grylls. La star a félicité le garçon de Chennai et a écrit dans la section des commentaires, « Bravo Aadhav. »

Plusieurs internautes se sont demandé si le temps qu’il passait à courir dans le couloir avait été enregistré ou non. Auparavant, le record du monde Guinness de l’ascension la plus rapide de 50 marches au hula hoop appartenait à l’Américaine Ashrita Furman. En 2018, il avait réalisé cet exploit en 23,39 secondes.

